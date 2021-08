Chris Hemsworth: Taika Waititi gli augura buon compleanno con una "brutta" foto di Thor

Anche i supereroi possono avere problemi di messa in piega: è quello che emerge da una foto postata su Instagram da Taika Waititi in occasione del 38esimo compleanno di Chris Hemsworth. Il celebre regista di Thor: Ragnarok ha fatto i suoi migliori auguri al divo australiano a modo suo e ha ironizzato sulla capigliatura dell'attore nei panni del dio di Asgard.

Come riportato dal Daily Mail, in occasione del 38esimo compleanno di Chris Hemsworth, Taika Waititi ha postato una fotografia che ritrae l'attore nei panni di Thor con una capigliatura decisamente particolare. Il celebre volto del dio di Asgard, infatti, indossa una sorta di caschetto sfibrato che è riuscito ad attirare su di sé l'ironia dei social. Il regista ha accompagnato la foto con la seguente didascalia: "Sono servite ben 13 ore per equipaggiarti con questa messa in piega perfetta che ti ha reso il campione che sei! Una menzione va a Luca Vannella per la sua bravura con i capelli e le parrucche! Buon compleanno, fratello!".

Moltissimi fan hanno fatto i loro auguri a Chris Hemsworth e una di loro ha commentato: "Wow, finalmente una foto in cui Chris non sta bene! Non pensavo sarebbe mai potuto accadere!". Taika Waititi e l'attore australiano hanno collaborato per la prima volta in Thor: Ragnarok nel 2017 e sono tornati recentemente a lavorare insieme nel quarto capitolo della saga di Thor. Il film può vantare un cast stellare che ingloba i nomi di Natalie Portman, Chris Pratt, Matt Damon, Tessa Thompson e Christian Bale. Thor: Love and Thunder mostrerà agli spettatori la versione muscolosa di Natalie Portman e sarà distribuito in sala nel 2022.

Ad aver fatto gli auguri di buon compleanno a Chris Hemsworth è stato anche Luke Hemsworth che, però, ha postato una sua foto insieme a Liam Hemsworth, il terzo fratello. Insomma, l'ironia non si esaurisce mai! Infine, anche Luke Zocchi (amico e allenatore di Chris) ha augurato all'attore buon compleanno condividendo una foto che li ritrae insieme da adolescenti.

Anche in quell'occasione, Chris Hemsworth aveva un taglio di capelli assolutamente deprecabile... A quanto pare, il lupo perde il pelo ma non il vizio.