Chris Hemsworth nuoterà con gli squali per il National Geographic

Chris Hemsworth, interprete di Thor, cercherà di capire come squali e umano possano coesistere in uno speciale per il National Geographic.

Chris Hemsworth sta per immergersi in acque infestate da squali per il programma del National Geographic, Shark Beach. La star degli Avengers parteciperà allo speciale, in uscita il 2021, dedicato alle eccezionali creature marine.

Thor: Ragnarok - Chris Hemsworth in un'immagine del primo teaser

Shark Beach vedrà Chris Hemsworth consultare biologi marini, surfisti e protettori degli squali nella sua nativa Australia per scoprire le ragioni dell'aumento degli attacchi di squali verificatisi negli ultimi anni e cercare di capire come suqali e umani possano coesistere.

"Ho passato gran parte della mia vita vicino all'oceano, ho condiviso lo stesso habitat con gli squali e di recente la loro attività ha destato preoccupazioni" ha dichiarato Chris Hemsworth. "Il rispetto per gli squali è fondamentale, i nostri oceani dipendono dalla presenza di questi predatori per il mantenimento della biodiversità; però dobbiamo anche capire come proteggerci e questo è il mio principale obiettivo in Shark Beach."

Nello speciale, Chris Hemsworth si immergerà con differenti specie di squali per comprendere i loro comportamenti, affiancherà i biologi locali per esplorare le misure preventive per evitare incontri tra uomini e quali, e mostrerà le innovazioni tecnologiche realizzate per proteggere squali e persone.

Chris Hemsworth: il trainer svela la preparazione fisica per diventare Hulk Hogan

Shark Beach è prodotto da Nutopia. Chris Hemsworth e Ben Grayson si occuperanno della produzione esecutiva con Jane Root di Nutopia, Arif Nurmohamed, Mark Hedgecoe e Tracy Rudolph Jackson di National Geographic.