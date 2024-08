Chris Hemsworth sorprende 70.000 fan suonando la batteria al concerto di Ed Sheeran

La miglior terapia per Chris Hemsworth? imparare a suonare la batteria per esibirsi sul palco con l'amico Ed Sheeran.

Uomo dai mille talenti, Chris Hemsworth ha dimostrato di essere anche un valente batterista esibendosi a sorpresa durante un concerto di Ed Sheeran. L'interprete di Thor è salito sul palco della data di Bucarest, Romania, mettendosi alla batteria durante Thinking Out Loud di fronte a 70.000 fan.

Come ha rivelato l'Hollywood Reporter, l'impresa del divo australiano, che avrebbe imparato a suonare la batteria esplicitamente per questo concerto, troverà spazio in un episodio della seconda stagione della serie National Geographic Limitless With Chris Hemsworth. A confermare la dedizione di Chris Hemsworth è stato lo stesso Ed Sheeran in un post sui social media, accogliendo l'amico nel suo The Mathematics Tour. L'attore avrebbe inviato un'e-mail al musicista per rivelargli che stava girando un documentario sulla salute cognitiva e sui benefici dell'apprendimento di uno strumento, confessando di aver deciso di concentrarsi sulla batteria.

Chris Hemsworth non sarà più Hulk Hogan

Un primo piano di Chris Hemsworth

In attesa di conoscere il suo futuro in Marvel, Chris Hemsworth si concentra sulla nuova stagione della serie Limitless, di cui è anche produttore, racconta la sua ricerca globale nel tentativo di svelare alcuni dei segreti meglio custoditi al mondo sulla longevità sotto la guida di esperti e leader spirituali. L'attore affronta le sfide fisiche e mentali come parte del processo incrementando le proprie potenzialità. Tra queste non vi sarà il wrestling, visto che è stato sospeso lo sviluppo del lungometraggio dedicato al popolare wrestler Hulk Hogan, che vedeva la star di Thor in veste di protagonista.

Alla regia avrebbe dovuto esserci l'autore di Joker Todd Phillips, il quale di recente ha rivelato che il progetto non si farà: "Adoro quello che stavamo cercando di fare, ma purtroppo non proseguirà". I problemi del film sono iniziati quando Netflix si è ritirata dal progetto a causa di quello che Hulk Hogan ha descritto come un "problema tecnico aziendale". I ritardi accumulati hanno poi condotto alla cancellazione del progetto che avrebbe dovuto raccontare i primi anni della carriera di Hogan, concentrandosi sulla sua trasformazione in un'icona del wrestling globale.