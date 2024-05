Chris Hemsworth bacchetta i registi che hanno criticato l'MCU: 'Anche loro non hanno imbroccato tutti i film'

Da Martin Scorsese a Francis Ford Coppola, da Quentin Tarantino a Ken Loach, sono in molti ad aver criticato le produzioni Marvel arrivando a paragonarle a parchi dei divertimenti e additando l'impatto nefasto avuto sull'industria. L'interprete di Thor, Chris Hemsworth, è intervenuto in più occasioni a difendere lo studio e alla vigilia del Festival di Cannes 2024, che inaugurerà nei panni del villain del film d'apertura, Furiosa: A Mad Max Saga, torna a bacchettare le voci critiche in un'intervista con UK Times.

"Anche questi registi hanno fatto film che non hanno funzionato - lo abbiamo fatto tutti. Quando hanno parlato di cosa c'era di sbagliato nei cinecomic ho pensato, 'Ditelo ai miliardi di persone che li guardano. Hanno tutti torto?'"

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

L'impatto dei cinecomic sul mercato

A essere onesti, la maggior parte delle critiche sembrano legate alla percezione che i film tratti dai fumetti (e i grandi successi cinematografici in generale) possano contribuire a cancellare completamente dal panorama cinematografico i titoli più piccoli, indipendenti e d'essai, ma è anche la qualità complessiva delle pellicole ad aver avuto anche un contraccolpo.

Chris Hemsworth e Robert Downey Jr.: la reunion degli Avengers diventa virale e fa impazzire i fan

Recentemente, lo stesso Chris Hemsworth non è stato tenero con l'ultimo capitolo della saga di Thor, Thor: Love and Thunder, ammettendo che non ha funzionato e assumendosi la maggior parte della colpa. "Mi sono lasciato prendere dall'improvvisazione e dalla stravaganza, e sono diventato una parodia di me stesso", ha detto l'attore australiano.