Chris Hemsworth: il bicipite da urlo scatena l'ironia di Chris Pratt (FOTO)

Chris Pratt ha scelto di puntare sull'ironia per commentare il fisico palestrato di Chris Hemsworth con cui condividerà il set per il film Thor: Love and Thunder.

Chris Pratt ha risposto con ironia alla foto che ritrae Chris Hemsworth mentre si allena e mostra un bicipite esplosivo. A partire da gennaio, i due condivideranno il set per le riprese di Thor: Love and Thunder.

Quando mancano meno di due mesi all'inizio dei lavori di Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth continua ad allenarsi notte e giorno per poter interpretare al meglio il Dio del tuono. L'attore 37enne ha scelto di tenere aggiornati i suoi followers riguardo l'andamento dei suoi esercizi, confermando il suo stato di forma fisica decisamente invidiabile. Lo scatto è divenuto subito virale ed ha richiamato anche l'interesse di Chris Pratt, che ha scelto di lasciare un commento sul profilo social del suo amico e collega.

"Ehi amico. Ho appena sentito il mio allenatore e ha bisogno che tu smetta di allenarti visto che saremo nello stesso film e tutto quello che non vuole è che io stia accanto a te che fai sembrare che io abbia bisogno di mettere su 11 kg in tempi davvero brevi, grazie". Insomma, una gentile richiesta a cui Hemsworth ha subito replicato con altrettanta ironia, fingendo di aver usato un filtro per scattare la foto: "Non preoccuparti amico, possiamo usare entrambi lo stesso filtro di fantasia che è stato applicato qui. Si chiama instashred".

Sottolineiamo che questa è la prima volta che Pratt parla del suo coinvolgimento in Thor: Love and Thunder, annunciato per la prima volta all'inizio di questo mese dai media. Da allora sono emerse altre notizie secondo cui il film di Taika Waititi rappresenterà una sorta di "Avengers 5" per via dei tanti attori presenti nel cast. Oltre a Pratt e Hemsworth, il film vedrà anche il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster. Nel corso del lungometraggio, l'attrice verrà trasformata in Mighty Thor, traendo ispirazione dall'iconico fumetto di Jason Aaron e Russell Dauterman. L'uscita di Thor: Love and Thunder è attualmente prevista per l'11 febbraio 2022. Per quanto riguarda Guardiani della Galassia Vol. 3, invece, non è stata ancora annunciata una data di rilascio.