A quanto pare Chris Hemsworth è particolarmente affezionato al Mjolnir, il martello di Thor, tanto da riportarne sempre qualcuna a casa dopo ogni film. Ma sua moglie non ne può più. Elsa Pataky ha spiegato a Men's Health perché avrebbe proibito al marito di portare a casa altri oggetti di scena.

Modella, attrice e produttrice, Elsa Pataky è anche nota per essere la consorte del Dio del Tuono in persona, Chris Hemsworth. Ma se essere sposati con uno dei più celebri supereroi Marvel ha i suoi vantaggi, a volte può essere anche un tantino scomodo, soprattutto quando si tratta di... arredare casa. Secondo la Pataky, Hemsworth, dopo ogni pellicola Marvel girata, avrebbe riportato a casa più di una replica di Mjölnir, l'arma caratteristica del Figlio di Odino. Ma, ormai, la loro dimora è praticamente piena zeppa di oggetti di scena, e non sanno più dove metterli: "Si sceglie sempre i posti migliori della casa. Ne abbiamo cinque per ogni film che ha fatto (di Mjölnir). Davvero, basta adesso!". Ed è così che Elsa ha dovuto istituire una nuova regola in casa: basta oggetti di scena presi dai set.

Chris Hemsworth tornerà a interpretare Thor anche in Thor: Love and Thunder diretto da Taika Waititi, e sarà affiancato da Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster/Mighty Thor. E chissà che non sia lei, questa volta, a portarsi a casa Mjölnir...