Chris Hemsworth: "James Bond? Idris Elba sarebbe un perfetto 007"

Men in Black International: Tessa Thompson e Chris Hemsworth in una foto del film

Vedendo Chris Hemsworth nei panni dell'agente segreto in Men in Black International, molti avranno pensato che sarebbe perfetto come prossimo James Bond. Ma l'attore non è della stessa idea e pensa che il miglior candidato sia Idris Elba.

"Il mio voto sarebbe Idris Elba - così ha detto a Variety. - _Penso che gli darebbe anche un diverso tipo di spavalderia. Ogni volta che qualcuno entra in quel ruolo, penso che debba offrire qualcosa di diverso". Chris Hemsworth è solo l'ultimo di una lunga serie di endorsement nei confronti di Idris Elba come nuovo Bond, il suo nome compare regolarmente tra quelli più citati e apprezzati anche se il diretto interessato - che con Hemsworth ha diviso il set nei vari Thor e in Avengers: Endgame - ha sempre smentito qualsiasi trattativa ufficiale sin dalla scorsa estate, definendo come "inventati" gli incontri con lo staff della produttrice Barbara Broccoli. "Quello di James Bond è uno dei più grandi franchise al mondo, e per questo motivo, chiunque lo finisca per interpretare, lo vive. Sei quel personaggio, e sei conosciuto come quel personaggio per molti, molti anni. - Così aveva detto Elba - Io però voglio personaggi che possano ancora vivere insieme a me, a Idris. Non quelli che si impossessano di me e si limitano a definirmi".

Turn Up Charlie: un'immagine ufficiale della serie

Nel frattempo Chris Hemsworth è ora nelle sale con Men in Black International, ultimo capitolo/reboot dei cacciatori di alieni che, nonostante ricrei la coppia Thor/Valchirya grazie alla presenza di Tessa Thompson, ha avuto un weekend di apertura molto deludente e al di sotto delle aspettative. L'incasso è di appena 28,5 milioni da 4.224 sale, con una media di 6.747 dollari. Cifre che lo rendono il film con l'esordio peggiore di tutto il franchise iniziato ormai nel lontano 1997.