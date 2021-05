Chris Hemsworth ironizza sui tifosi dell'Inter scesi in piazza per lo scudetto (FOTO)

A pochi giorni dalla vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, Chris Hemsworth ha ironizzato sui tifosi nerazzurri scesi in piazza per festeggiare.

Tramite un post condiviso su Instagram, Chris Hemsworth ha fatto ironia sui tifosi dell'Inter scesi in piazza per la vittoria dello scudetto, immaginando che il motivo della loro euforia fosse in realtà la sua nuova campagna pubblicitaria targata Hugo Boss.

Nel corso del weekend appena trascorso, lo scudetto riguardante la stagione 2020/2021 della Serie A è stato assegnato all'Inter. Dopo aver conquistato diversi punti di vantaggio sulle dirette avversarie per il titolo, il club nerazzurro è riuscito a portarsi a casa il tanto agognato titolo, appartenuto alla Juventus per ben nove anni consecutivi. L'euforia è stata tale da spingere circa 30mila tifosi interisti ad ammassarsi in piazza Duomo, in barba a qualsiasi regola sanitaria. Gli scatti che li ritraggono tra le strade di Milano hanno fatto il giro del mondo, giungendo addirittura sotto gli occhi di Chris Hemsworth, il quale ha scelto di usare proprio una foto dei tifosi dell'Inter per fare ironia nel suo ultimo post su Instagram.

"I miei più sinceri ringraziamenti a tutti gli appassionati tifosi dell'Inter che si sono presentati in strada per esaltare la mia apparizione sul cartellone pubblicitario di Hugo Boss", ha scritto l'attore nel post, aggiungendo: "Pensavo che stessero celebrando la loro recente vittoria, ma quelli più vicini a me, di cui mi fido, mi dicono che erano lì per applaudire la mia scelta di posare con la mia posa blue steel". Insomma, anziché riunirsi per festeggiare un titolo che mancava dal 2010, i tifosi interisti sarebbero scesi in piazza per osannare Chris Hemsworth. Ma l'interprete di Thor non è l'unico ad ironizzare sulla questione, considerato che poco dopo un fan ha commentato scrivendo che la foto mostrava "scene a Milano in cui l'Inter vince il suo primo titolo da un decennio e festeggia pregando il suo dio Chris Hemsworth".

Ricordiamo che Chris Hemsworth è attualmente impegnato con le riprese di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise dedicato al Dio del tuono. La scorsa settimana, il regista Taika Waititi ha annunciato che le riprese del film stanno per giungere al termine e che il lungometraggio da lui diretto potrebbe diventare addirittura "il miglior film Marvel di sempre".