Chris Hemsworth incontra gli squali in Shark Beach, speciale di National Geographic (VIDEO)

Chris Hemsworth se l'è vista a tu per tu con gli squali nel corso di Shark Beach, speciale realizzato da National Geographic per la nuova edizione di SharkFest.

SharkFest è una convention annuale che inizierà la prossima settimana e, per l'occasione, National Geographic ha dato vita a Shark Beach, uno special in cui Chris Hemsworth nuota nei fondali marini in compagnia degli squali. Ebbene sì, il Dio del Tuono non teme nemmeno gli squali in mare aperto...

L'obiettivo di Shark Beach è quello di alimentare la consapevolezza del mondo nei confronti dei problemi ambientali e, ovviamente, spostare il focus sugli squali. Chris Hemsworth non si limita a essere semplicemente il protagonista dello speciale ma è anche uno dei suoi produttori esecutivi. A guidare il popolare interprete di Thor in questo particolare percorso subacqueo ci sarà Valerie Taylor, un'icona dell'ambientalismo.

La clip diffusa da National Geographic alterna momenti in cui l'attenzione è focalizzata sul fisico prestante di Chris Hemsworth a occasioni in cui, ovviamente, il grande protagonista è l'oceano e il suo ecosistema. A un certo punto, poi, al centro della scena arrivano nientepopodimeno che gli squali! Shark Beach debutterà su National Geographic il prossimo 5 luglio.

Recentemente, Chris Hemsworth ha festeggiato la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder flettendo i suoi incredibili muscoli. Il film di Taika Waititi arriverà in sala il 6 maggio 2022.