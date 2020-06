Chris Hemsworth e Chris Pratt insieme per un servizio fotografico incredibile

In queste ore è emerso un servizio fotografico del 2018, che vede Chris Hemsworth e Chris Pratt insieme come una dolce coppia di amici.

Chris Pratt e Chris Hemsworth sono due star che fanno parte da anni del Marvel Cinematic Universe, rispettivamente nei ruoli di Star-Lord in Guardiani della Galassia e del dio del tuono Thor, e in questi giorni è stato diffuso un vecchio servizio fotografico che li vede insieme in pose molto divertenti.

In occasione dell'uscita di Avengers: Infinity War, penultimo capitolo dei cinecomic dedicati ai Vendicatori, Usa Today realizzò questo photoshoot con i due attori in stile ballo scolastico. I due sembrano divertirsi e mostrano la loro complicità anche fuori dal set visto che hanno molto in comune, non solo sui set Marvel ma anche nella vita privata divisa tra lavoro e paternità. In queste foto molto divertenti, Chris Hemsworth e Chris Pratt si tengono per mano, si lanciano baci e posano in una miriade di altre posizioni davvero divertenti.

I due attori si sono conosciuti sul set di Avengers: Infinity War, prima di allora non avevano mai avuto modo di collaborare insieme. In una vecchia intervista, Chris Hemsworth ha raccontato la prima impressione avuta verso il collega che ritiene un grande professionista: "La prima volta che ho incontrato Chris Pratt eravamo sul set con lui ed i Guardiani, ed ero stranamente scosso. Non so di preciso il perché. E' veramente carismatico. Ed è bravissimo in quello che fa."

Dopo Avengers: Infinity War, in cui i Vendicatori si uniscono per la dura battaglia contro Thanos e le Gemme dell'Infinito, le due star si sono ritrovate insieme anche in Avengers: Endgame, ultimo capitolo della Infinity Saga che nel 2019 ha sbancato i box office di tutto il mondo.