Chris Hemsworth: "Vorrei girare con Chris Evans e Robert Downey Jr. il remake de I tre amigos!"

Chris Hemsworth ha svelato che vorrebbe nuovamente lavorare con Chris Evans e Robert Downey Jr. dopo il successo ottenuto con i film della Marvel e il recente record di incassi stabilito da Avengers: Endgame, il cinecomic diretto dai fratelli Russo.

La star australiana, durante l'ACE Comic Con che si è svolto a Chicago, ha infatti risposto alle domande dei fan e ha svelato: "Vorrei assolutamente lavorare ancora con loro. Mi piacerebbe davvero". Chris Hemsworth ha aggiunto: "Concludere le riprese di Avengers: Endgame è stato in un certo senso così triste, pensavamo: 'Quando avremo ancora l'occasione di trascorrere del tempo insieme?'".

L'interprete di Thor ha quindi aggiunto parlando di una nuova collaborazione con Chris Evans e Robert Downey Jr.: "E ho immediatamente iniziato a pensare 'Cosa altro potremmo fare?'. E mi piacerebbe. Potremmo realizzare un remake del film I tre amigos o qualcosa del genere".

Il western del 1986 aveva come protagonisti Steve Martin, Chevy Chase e Martin Short. Al centro della trama c'erano tre star dei cinema muto che si ritrovano per sbaglio coinvolte in un conflitto che si svolge in un piccolo villaggio messicano, venendo scambiate per veri eroi.

Chris Evans sembra potrebbe essere già d'accordo con il potenziale progetto, avendo dichiarato in passato che vorrebbe girare una commedia in stile anni '80.