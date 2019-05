Chris Evans: "Vorrei realizzare con Chris Hemsworth una commedia stile anni '80"

Chris Evans e Chris Hemsworth, interpreti di Captain America e Thor nei film Marvel, sono diventati molto amici e tra i loro prossimi progetti potrebbe esserci una commedia ispirata ai film anni '80!

A proporre questa idea, sicuramente in grado di attirare l'attenzione di moltissimi fan, è stato Evans in una recente intervista durante la quale ha inoltre confermato un dettaglio della collaborazione con il suo collega.

I due attori hanno iniziato a lavorare insieme nel 2012, in occasione del primo film dedicato agli Avengers, e tra di loro è subito nata una grande amicizia. Chris Hemsworth, recentemente, aveva spiegato che la Marvel ha dovuto evitare che fossero impegnati insieme nelle interviste rilasciate alla stampa perché trascorrevano il loro tempo scherzando e non dicendo nulla di rilevante.

Chris Evans, dopo aver confermato quanto successo, ha quindi aggiunto dopo essere stato interpellato da Variety sulla questione: "Ci divertivamo troppo insieme e, realmente, come accade con i ragazzini a scuola, ci hanno separato perché non lavoravamo. Mi piacerebbe girare con lui uno di quei film un po' stile anni Ottanta con protagonista due amici".

Un potenziale progetto di questo tipo, considerando inoltre la predilizione della star australiana per le commedie, potrebbe rivelarsi un campione d'incassi ai box office e non resta che attendere per scoprire se qualche produttore vorrà cogliere al volo l'occasione.

Avengers: Endgame, i fratelli Russo parlano di un possibile ritorno di Chris Evans nel MCU