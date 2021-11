Chris Evans è l'uomo più sexy del mondo per il 2021 secondo People

Le ultime indiscrezioni rivelano che Chris Evans dovrebbe presto essere eletto Uomo più Sexy del mondo per il 2021 secondo la rivista People.

È quel periodo dell'anno... O quasi. E a quanto pare sarà Chris Evans a portarsi a casa il titolo di Uomo Più Sexy del Mondo 2021 per la rivista People, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Secondo il sito Page Six, l'ex-interprete di Captain America sarà il prossimo a ricevere il chiacchierato titolo dalla rivista americana, seguendo i colleghi del MCU Michael B. Jordan (che ha detenuto il titolo nel 2020), Idris Elba (2018) e Chris Hemsworth (eletto invece nel 2014).

In realtà, spiega Page Six, Evans avrebbe dovuto ereditare il titolo già lo scorso anno, ma considerato il poco tempo passato dal piccolo incidente che lo aveva visto caricare per sbaglio una foto piuttosto esplicita nelle sue storie Instagram, i piani alti della rivista hanno pensato fosse meglio aspettare l'anno successivo.

Chris Evans le sue foto nudo su Instagram per sbaglio: social in delirio

Una fonte avrebbe infatti rivelato al sito che: "Michael B. Jordan ha vinto il titolo lo scorso anno. Si parlava di Chris inizialmente, ma il tempismo non era dei migliori".

Vedremo nelle prossime settimane se la notizia sarà confermata.

Voi che ne pensate? Credete che Chris Evans sia davvero l'Uomo più Sexy del Mondo al momento?