Chris Evans le sue foto nudo su Instagram per sbaglio: social in delirio

Chris Evans ha pubblicato le sue foto di nudo su Instagram e ovviamente i social si stanno letteralmente prendendo fuoco tra commenti ironici ed eccitati. Captain America però non è impazzito, semplicemente le preview dei video e delle foto private, tra cui quella del suo pene, sono finite accidentalmente sulle sue Stories di Instagram e così adesso sappiamo che oltre ad avere un bello scudo, il supereroe Marvel ha anche una notevole spada.

CHRIS EVANS’ CAMERA ROLL IS MAKING ME LOSE MY MIND pic.twitter.com/3hLWWtn6Jw — ariana (@capsheroes) September 12, 2020

Come potete vedere nella foto non censurata pubblicata qui sopra su Twitter, tra primi piani più professionali, un meme un po' grezzo, qualche video un po' scuro, scappa un'immagine inequivocabile: un pene in erezione. Evans ha poi rimosso l'immagine dalle Stories, ma il guaio era fatto.

Molti fan chiedono rispetto per Chris Evans in queste circostanze mortificanti, altri invece si chiedono come sia potuto succedere e se invece l'immagine che gira non sia un fake. Altri invece puntano l'attenzione sulla scritta rossa di una delle prime foto: quel Guard That Pussy non è passato inosservato. La star Marvel ha aperto il suo profilo Instagram solamente a maggio e fino ad ora non ha condiviso molte foto, per questo molti attribuiscono l'errore di Evans all'inesperienza.

Qualche giorno fa Chris Evans aveva parlato del suo interesse per una possibile carriera politica, rivelando che in politica si sente a suo agio mentre da Hollywood arrivano troppe pressioni su più fronti. Non sappiamo se l'attore avesse effettivamente intenzione di perseguire una carriera politica, ma a questo punto perché non iniziarla con un piccolo scandalo sessuale, certamente non paragonabile a quelli di Clinton o Berlusconi, ma ugualmente esplosivo.