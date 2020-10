Chris Evans "Troppo occupato con il suo profilo OnlyFans" dice il regista di Avengers: Endgame

Il regista di Avengers: Endgame ha dichiarato che Chris Evans trascorre tutto il tempo a gestire il suo profilo su OnlyFans. Più in generale, Joe Russo ha avuto da ridire sia sull'interprete di Captain America che sugli altri membri della Superhero League, la lega del Fantasy Football che vede contrapposti numerosi attori del MCU.

Chris Evans in una posa irresistibilmente sexy

Anche i supereroi fanno il Fantasy Football e si ritrovano ogni settimana a maledire o benedire gli elementi delle loro rispettive squadre. Per rendersene conto, basterebbe dare un'occhiata alla Superhero League che vede confrontarsi le colonne portanti dell'universo cinematografico Marvel, da Chris Hemsworth a Robert Downey Jr., passando per Ryan Reynolds e Chris Evans.

In riferimento a quest'ultimo, Joe Russo ha lasciato emergere tutta la propria frustrazione per non riuscire ad ottenere risultati sperati (ha vinto solo una volta finora), a differenza dell'interprete di Captain America che, a quanto pare, trascorrerebbe molto più tempo su OnlyFans piuttosto che studiare chi schierare alla fantasy league: "Questi attori non sanno neanche cosa sia il football, vengono tutti da posti come la Nuova Zelanda ed il Canada. Evans è troppo impegnato a seguire il suo profilo su OnlyFans per costruirsi una squadra decente". Il regista si riferisce ovviamente al recente leak di una foto hot di Chris Evas su Instagram, condivisa dall'attore per errore.

Chris Evans reagisce alla foto di nudo pubblicata su Instagram per sbaglio

Russo ha poi avuto da ridire anche su altri elementi della lega, da Robert Downey Jr. che vivrebbe "in un mondo tutto suo" a Tom Holland che "pensa che il Fantasy Football sia il Quidditch". Per la cronaca, sia Ryan Reynolds che Tom Holland contano solo una sconfitta in questa stagione e sono in parità per il primo posto. Tra gli altri partecipanti troviamo Matthew Berry, Chris Pratt, Simu Liu, Paul Rudd, Downey, Pom Klemetieff, Karen Gillan, Anthony Mackie ed Elizabeth Olsen.

"È fantastico, fa parte del divertimento. Siamo tutti così vicini. È una famiglia molto unita, molti di noi hanno lavorato insieme per quasi un decennio" ha aggiunto il regista. "Altre persone sono entrate più tardi nella nostra famiglia, come Ryan Reynolds e Simu Liu e sono tutti così cordiali e carini. Questo è un buon modo per tutti per rimanere in contatto emotivamente e a livello personale, e poi ci divertiamo molto prendendoci per il culo l'un l'altro, lo stiamo facendo anche per creare contenuti che possano diventare virali e sostenere maggiormente gli enti di beneficenza. Questa è la parte migliore di tutto questo".