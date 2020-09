Chris Evans reagisce alla foto di nudo pubblicata su Instagram per sbaglio

Chris Evans torna sui social e la sua reazione al polverone che ha sollevato dopo aver condiviso per errore delle sue foto di nudo su Instagram, era forse la più attesa degli ultimi tempi, ma l'attore ha approfittato dell'attenzione su di sé per commentare e per sensibilizzare i suoi fan sulle elezioni presidenziali del 3 novembre.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020

Chris Evans ha infatti utilizzato il suo profilo Twitter dopo giorni di silenzio, facendo riferimento all'accaduto e ha tentato di veicolare l'attenzione che si è creata attorno a lui negli ultimi giorni per invitare i cittadini americani a votare il prossimo 3 novembre, in occasione delle elezioni presidenziali: "Ora che ho la vostra attenzione...Votate il 3 novembre"

Chris Evans in una posa irresistibilmente sexy

Non proprio il commento che i fan si aspettavano, ma la star ha approfittato del momento per parlare di un tema importante, focalizzando così l'attenzione non più sulle sue foto hot ma sulle elezioni presidenziali. Una risposta molto apprezzata dai suoi follower, che hanno commentato positivamente ritenendolo davvero geniale e degno di essere Captain America.

Sabato sera Chris Evans aveva condiviso per errore delle foto del suo pene nelle sue Stories di Instagram (insieme ad altre immagini) e i social si erano scatenati e si era creato un dibattito che aveva diviso i fan: molti hanno tentato di "ripulire" la timeline di Twitter dalle immagini incriminate, mentre altri hanno commentato con malizia le "doti" di Captain America. In difesa Mark Ruffalo aveva difeso Chris Evans con una battuta ironica, invitandolo a prenderla con filosofia, mentre il fratello dell'attore Scott Evans, lo aveva punzecchiato su Twitter.