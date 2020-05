Chris Evans e suo fratello Scott: la sfida al Tonight Show

Chris Evans vs. Scott Evans: è sfida tra fratelli al Tonight Show di Jimmy Fallon, come se la saranno cavata Captain America e suo fratello minore?

Chris Evans e suo fratello Scott stanno trascorrendo questo periodo insieme in quel di Boston, e Jimmy Fallon ha ben pensato di rinnovare la sfida tra fratelli che già in passato aveva avuto luogo al Tonight Show.

L'interprete di Captain America non ha mai fatto segreto dell'ottimo rapporto che ha col fratello minore Scott Evans, anche lui attore, e tra social media e programmi televisivi - come per l'appunto quello condotto da Fallon - li abbiamo visti già più volte condividere lo schermo e rivelarci qualcosa sulle marachelle che combinavano da bambini.

Questa volta, nella speciale edizione "casalinga" del suo programma, Jimmy ha deciso di farli sfidare in una variante della #CouplesChallenge, la sfida che sta spopolando in rete nell'ultimo periodo. Entrambi, a occhi chiusi, dovranno indicare a chi tra i due si adatta meglio la frase pronunciata dal presentatore (il punto arriva quando entrambi indicano la stessa persona, a riprova della veridicità della risposta).

E con una buona dose di onestà, i Fratelli Evans riescono ad azzeccarle praticamente tutte, da chi è più bravo a Wii Football, a chi ha più l'aria da Neil Diamond (indovinate un po' chi).

Cliccate sul tasto play per scoprire queste e tante altre curiosità su Chris e Scott Evans.