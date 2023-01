Chris Evans e Alba Baptista confermano di essere una coppia in un divertente video

Chris Evans ha confermato la sua storia d'amore con Alba Bapstista con un video condiviso tra le stories di Instagram.

L'attore ha infatti pubblicato un montaggio dedicato al 2022 in cui lui e la fidanzata si spaventano a vicenda, una divertente abitudine che l'ex Captain America ha da sempre e spesso vede come vittima il fratello.

L'attrice portoghese Alba Baptista e Chris Evans, secondo quanto riporta il magazine People, si stanno frequentando da oltre un anno.

Una fonte vicina alle due star, ha dichiarato: "Sono innamorati e Chris non è mai stato così felice. La sua famiglia e i suoi amici la adorano".

Chris Evans è l'uomo più sexy del mondo, ecco le reazioni degli altri Avengers

La star Marvel aveva recentemente dichiarato che nel suo futuro vuole una moglie, dei figli e una famiglia propria. Per ora non è stato svelato se Chris, eletto proprio da People l'uomo più sexy del mondo nel 2022, abbia intenzione di realizzare a breve questi desideri con Baptista, l'attrice venticinquenne che ha recitato in film come La signora Harris va a Parigi e nella serie Warrior Nun.