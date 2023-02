Chris Evans condivide nuove foto e video con la fidanzata Alba Baptista per festeggiare San Valentino

La storia d'amore tra Chris Evans e Alba Baptista non è più un segreto e l'interprete di Captain America, per festeggiare San Valentino ha ora condiviso sui social un video e nuove foto che lo ritraggono insieme alla fidanzata.

Le immagini inedite regalano qualche immagine dei momenti felici passati insieme dalla coppia e non manca negli scatti anche il fedele Dodger, il cane dell'attore.

Tra le stories Instagram di Chris Evans non ci sono solo le foto che testimoniano la sua felicità accanto ad Alba Baptista, ma anche due brevi filmati che svelano come la coppia si diverta molto insieme.

Dopo il primo filmato in cui i due scherzano, la star della Marvel ha inoltre pubblicato un breve video in cui spiega che ha fatto scoprire alla giovane Mario Bros 3. Chris ha aggiunto: "Odia questo video, ma io lo amo".

Nel filmato Alba è un po' in difficoltà mentre cerca di fuggire nel videogioco da vari pericoli.

Chris Evans e Alba Baptista confermano di essere una coppia in un divertente video

Le due star del cinema hanno confermato le indiscrezioni che da tempo parlavano di una relazione con un video in cui ripercorreva il 2022. Fonti vicine alla coppia, inoltre, avevano svelato che la loro relazione è seria e Chris e Alba si stanno frequentando da oltre un anno.

La stabilità del loro rapporto sembra aver spinto Evans, abitualmente piuttosto privato, ad annunciare ufficialmente la sua situazione sentimentale.