Chris Evans non presenterà mai il Saturday Night Live: "L'idea mi terrorizza"

In un'intervista concessa a ET Canada, Chris Evans ha parlato dell'idea di condurre un episodio del Saturday Night Live. L'attore ha elogiato la sua partner di Ghosted, Ana de Armas, per aver accettato di condurre l'episodio del 15 aprile, ma ha dichiarato di aver "evitato di condurre il SNL" per anni.

Evans ha ammesso di non vedersi come una persona divertente e ha rivelato che l'idea di accettare l'incarico lo terrorizza non poco. "Beh, un cameo potrei sopportarlo. Da anni evito come la peste l'opportunità di presentare il SNL perché ho molta paura. Mi terrorizza. Per me sarebbe una di quelle cose per cui ogni notte mi sveglierei sudando freddo. Un cameo sarebbe fantastico. Entrare e uscire... come bagnarsi le dita dei piedi. Ma presentarlo, tanto di cappello a lei [Ana de Armas]. Sarà fantastica. Io non dormirei la notte".

Ghosted: Chris Evans con Ana De Armas sul set del loro nuovo film (FOTO)

L'interprete di Captain America ha continuato: "Non mi reputo una persona divertente. Forse lo penso solo perché ho amici molto, molto divertenti che una volta mi hanno detto che non sono una persona divertente. So solo come mi sentirei... sarebbe un'ansia quotidiana, un rimpianto costante. Mi chiederei perché l'ho fatto, quando avrei potuto stare comodo a casa mia, nel mio letto, senza preoccuparmi di questo?".

Ghosted, di cui potere recuperare il trailer ufficiale, debutterà su Apple TV+ il 21 aprile prossimo.