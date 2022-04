Ghosted: Chris Evans con Ana De Armas sul set del loro nuovo film (FOTO)

Chris Evans ha appena scelto Instagram per postare una foto con Ana de Armas, scattata sul set del loro nuovo film: Ghosted. I due hanno già lavorato insieme in passato, prima durante le riprese di Cena con delitto - Knives Out ed in seguito sul set del film dei fratelli Russo intitolato The Gray Man, la cui uscita è prevista per il 2022.

Grazie all'immagine pubblicata da Evans, i fan possono finalmente dare uno sguardo al suo look nel nuovo film di Dexter Fletcher e agli splendidi capelli biondo miele della De Armas. Quest'ultima, entrata nel cast come sostituta di Scarlett Johansson, nello scatto può essere vista proprio accanto ad Evans, con un braccio poggiato sulle spalle dell'interprete di Capitan America.

Dietro alla nuova acconciatura dell'attrice potrebbe nascondersi un suo nuovo progetto intitolato Blonde, pellicola in cui interpreterà l'iconica Marilyn Monroe. Per Ana, ovviamente, trasformarsi nella diva hollywoodiana comporta avere una capigliatura molto più chiara rispetto a quella che sfoggia solitamente la bellissima bond girl.

Ma Ana de Armas non è l'unica star di Ghosted ad aver subito una trasformazione per quanto concerne il suo look, dato che anche Chris Evans ha optato per un "fluffy hairstyle" molto singolare: perfino l'attrice Octavia Spencer ha commentato il post suggerendo alla star di "accettare i suoi nuovi capelli 'vaporosi', noi lo abbiamo fatto".