Chris Evans ha rivelato che non uscirà mai con qualcuno che non ama i cani: "É impossibile per me"

Chris Evans ha recentemente parlato dell'amore che prova nei confronti del suo cane, Dodger, spiegando che non è disposto ad uscire con una donna che non ama gli animali.

Chris Evans possiede un cane di nome Dodger e ha recentemente rivelato che non uscirà con qualcuno che non ama i cani. La star di Captain America: Il primo vendicatore non chiederà al suo amico peloso di dare un giudizio sui suoi eventuali partner, visto che a lui piacciono tutti, ma indubbiamente non frequenterà mai una donna che non apprezza la compagnia degli animali.

"Dodger è probabilmente piuttosto problematico da questo punto di vista perché gli piacciono tutti, penso che sia più importante il contrario, se non ami i cani è impossibile per me", ha detto Chris quando gli è stato chiesto di rivelare se l'opinione di Dodger sulla sua vita sentimentale fosse importante o meno.

"Devi assicurarti che la persona che ti interessa ami i cani", ha continuato la star, secondo quanto riferito da aceshowbiz.com. L'attore 41enne ha insistito sul fatto che Dodger è "un cane troppo buono" e che fa sempre quello che gli viene detto.

"Quando ho visto Dodger per la prima volta ho pensato: 'Oh, amico, ricorda in qualche modo il Dodger di 'Oliver Company'. È stato un pensiero casuale. Poi, mentre cercavo di scegliere un nome, non riuscivo a togliermi Dodger dalla testa", ha concluso Chris Evans che, sebbene sia single dal 2018, ha recentemente affermato di essere "focalizzato" sulla ricerca di una nuova partner.