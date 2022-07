Chris Evans afferma di essere "focalizzato" sulla ricerca di un partner

Chris Evans ha recentemente rivelato di 'essere concentrato sulla ricerca di un partner': la star di The Grey Man nel corso degli anni ha frequentato Jessica Biel, Minka Kelly e Jenny Slate.

Durante una video intervista con Shondaland, pubblicata il 15 luglio, a Chris Evans è stato chiesto di parlare degli aspetti su cui è più "focalizzato" in questo momento per quanto concerne la sua vita personale: la "ricerca di un partner", questa è stata la risposta della star di Captain America.

"Forse sono concentrato sulla ricerca di un partner, sai, qualcuno con cui vuoi vivere", ha spiegato Chris, protagonista del nuovo film di Netflix intitolato The Grey Man. "Voglio dire, ascolta, amo quello che faccio. È fantastico. Ci metto tutto me stesso. Ma..."

"Anche questo settore è pieno di una marea di problemi che creano dubbi, esitazione e ricalibrazione in termini di cercare qualcuno su cui puoi davvero riversare tutto te stesso. Per me si tratta di cercare di trovare una persona con cui sarei disposto a vivere tutta la tua vita", ha concluso la star.

Chris Evans, 41 anni, nel corso degli anni è stato legato sentimentalmente a diverse attrici e, sebbene non abbia ancora trovato la sua compagna di vita, non si può certo dire che non ci abbia provato: l'attore ha frequentato Jessica Biel dal 2001 al 2006, Minka Kelly dal 2007 al 2014 e Jenny Slate dal 2016 al 2018.