Chris Evans: "Recitare in Deadpool & Wolverine è stato un sogno diventato realtà"

Nel film Deadpool & Wolverine c'è stato spazio anche per un'apparizione a sorpresa di Chris Evans e sui social, grazie ai post dell'attore e di Ryan Reynolds, i fan hanno potuto vedere nuove foto dal set.

L'attore ha infatti pubblicato, alcuni giorni fa, uno scatto che lo ritrae insieme all'attore canadese, Hugh Jackman e al regista Shawn Levy.

Gli scatti dal set del film Marvel

Chris Evans aveva accompagnato lo scatto sostenendo che recitare in Deadpool & Wolverine, riprendendo il ruolo della Torcia Umana, è stato un "sogno diventato realtà".

Ryan Reynolds lo ha invece ringraziato pubblicamente sostenendo che sia in grado di farlo ridere come poche altre persone al mondo, suscitando risate sincere ogni volta che racconta una storia.

L'interprete di Wade Wilson ha inoltre aggiunto:"Chris è una di quelle star del cinema che è in realtà migliore di quanto tu possa sperare".

Deadpool & Wolverine diventa il film vietato ai minori con il miglior incasso di sempre

Reynolds ha aggiunto che Evans viene tenuto in considerazione come un esempio di altissimo livello ed è il migliore, prima di ricordare che il film diventato campione di incassi ha tra i temi principali quello di dire addio: "Vedere Johnny Storm (anche solo per breve tempo) è stato come vedere qualcuno che ti manca ritornare dal mondo dei morti in un sogno. Una visita troppo breve e troppo adorabile per essere reale. Gli addii sono difficili, ed è stato difficile salutare il Johnny Storm di Chris Evans, ma almeno abbiamo potuto dirlo questa volta".

Come prevedibile, il protagonista di Deadpool ha poi ironizzato sul fatto che il supereroe avrebbe potuto sopravvivere se non avesse incontrato Cassandra, che l'ha letteralmente fatto a pezzi. Ryan ha quindi concluso il suo post ribadendo: "Jonathan Lowell Spencer Storm: ti vogliamo bene. Ovunque tu sia, sono certo che stai vivendo bene. La fiamma si è spenta".

Evans aveva rivelato di aver girato il suo cameo in un paio di giorni e, nel suo post su Instagram, ha spiegato che il personaggio avrà sempre un posto speciale nel suo cuore. Chris aveva inoltre lodato Reynolds, Jackman e Levy, sostenendo che sono tre delle persone più adorabili che si possa incontrare. La star della Marvel aveva infine aggiunto: "Un ringraziamento speciale a Ryan che lo ha fatto accadere".