Chris Evans: la reazione di Mark Ruffalo alla foto di nudo è "filosofica"

l'attore Chris Evans

Mark Ruffalo ha avuto una reazione esilarante alla gaffe dell'amico Chris Evans, che ha accidentalmente postato una foto nudo sui social, scatenando il panico. L'interprete di Captain America ha infatti condiviso su Instagram un video - ora rimosso - dove gioca a Heads Up con degli amici, ma alla fine del filmato si vedeva per sbaglio l'archivio fotografico recente dell'attore, e tra gli scatti ce n'era uno dei suoi genitali. Su Twitter Ruffalo ha invitato il collega dei film Marvel e amico a prenderla con filosofia: "Fratello, con Trump nella Casa Bianca non potresti fare NULLA che ti possa mettere in imbarazzo. Guarda il lato positivo."

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

Cattive acque: un primo piano di Mark Ruffalo

Non è la prima volta che un attore del Marvel Cinematic Universe ha problemi con la tecnologia: mentre Chris Evans ha condiviso la foto di nudo su Instagram scatenando il panico sui social, tra inevitabili battute a sfondo sessuale e Marvel e tra chi chiede rispetto per la privacy dell'attore, lo stesso Mark Ruffalo, già di suo noto per l'abitudine di lasciarsi scappare spoiler sui film (ha poi affermato scherzosamente di essere stato il mentore di Tom Holland, che fa la stessa cosa), nel 2017 ha dimenticato di spegnere il cellulare durante l'anteprima hollywoodiana di Thor: Ragnarok, facendo sì che i primi minuti del film fossero per lo meno udibili grazie alla diretta che stava facendo sui social prima di sedersi in sala.

Sia Ruffalo che Chris Evans si sono ufficialmente congedati dal franchise lo scorso anno con Avengers: Endgame, anche se per Ruffalo non è ancora stata detta del tutto la parola "fine", e lo stesso attore sostiene di essere regolarmente in contatto con Kevin Feige per discussioni sul futuro cinematografico di Bruce Banner. Diverso il discorso per Evans, che salvo apparizioni vocali nella serie animata Marvel's What If...? ha deciso di voltare pagina, anche alla luce di ciò che succede a Steve Rogers dopo la battaglia contro Thanos.