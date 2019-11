Chris Evans su un suo possibile ritorno in versione Captain America: "Mai dire mai!"

Chris Evans potrebbe non aver concluso la sua avventura nel mondo Marvel e ha rivelato all'amica e collega Scarlett Johansson che non è pronto a escludere un suo ritorno nel ruolo di Captain America dopo la sua uscita di scena avvenuta in Avengers: Endgame.

L'interprete di Steve Rogers, in occasione degli incontri Actors on Actors organizzati da Variety, ha spiegato: "Non si può mai dire mai. Amo il personaggio. Non lo so". Scarlett Johansson ha quindi sottolineato che Chris Evans non ha escluso in modo definitivo la possibilità: "Non è un no definitivo, ma non è nemmeno un sì entusiasta. Ci sono altre cose a cui sto lavorando ora. Penso che con Cap abbiamo avuto la possibilità di concludere la storia in modo soddisfacente e gli sceneggiatori abbiano compiuto un lavoro davvero fantastico nel lasciargli completare il suo percorso. Se si dovesse rivisitarlo non potrebbe essere per una questione economica. Non può essere semplicemente perché il pubblico vuole essere entusiasta. Cosa stanno rivelando? Cosa stiamo aggiungendo alla storia? Molte cose dovrebbero andare nel modo giusto".

La star di Black Widow, inoltre, ha raccontato che non era informata di quello che sarebbe accaduto a Captain America nell'ultimo atto di Avengers: Endgame: "Non avevo alcuna idea di quello che sarebbe accaduto. Non so esattamente come ha funzionato, se era scritto, ma il fatto che il film si concluda con un bacio del vero amore è stato così bello e soddisfacente. Era un finale catartico meraviglioso e l'ho amato per Steve. Penso che lo meritasse. Si trattava della sua felicità".

Chris ha infine aggiunto: "Sarebbe un peccato rovinarlo. Sono molto protettivo ed è stato un periodo prezioso, e saltare dentro il film era, per me, una prospettiva terrificante. Ho detto di no un paio di volte e c'è oltre un milione di modi in cui avrebbe potuto andare male".