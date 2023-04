Chris Evans: "Essere l'uomo più sexy del mondo? Ti crea solo problemi!"

Chris Evans ha svelato di aver chiesto consiglio al suo amico e collega Paul Rudd per capire come affrontare la proclamazione di Uomo più sexy del mondo, compiuta dal magazine People.

La star di Ant-Man ha infatti conquistato il titolo prima di lui e, durante un'apparizione al talk show condotto da Jimmy Fallon, l'ex Captain America ha ammesso che la situazione non è delle più semplici.

Parlando con Fallon, Chris Evans ha ammesso ridendo che ha parlato della questione con Rudd perché fanno parte della stessa fantasy football league: "Ti bullizzano e sembra quasi... Tutto quello che fa sulla tua vita il titolo è crearti dei momenti difficili, capite? Nessuno per strada ti dice: "'Ehi! Sai cosa? Ce l'hai fatta!'. No, ti rompono solo le palle".

A novembre People aveva proclamato l'attore, a breve protagonista sugli schermi con il film Ghosted, ha poi ricordato come avesse scritto che era quasi impossibile raccogliere l'eredità di Paul Rudd. Nel post in cui annunciava di essere stato scelto, Chris aveva però assicurato che "avrebbe fatto del suo meglio".

La star ha ora ribadito: "Ed è vero. Essere il suo successore, sotto quasi tutti i punti di vista è difficile, non trovate?".

Chris Evans è l'uomo più sexy del mondo, ecco le reazioni degli altri Avengers

Il film Ghosted, in arrivo su Apple TV+ tra pochi giorni, è stato diretto da Dexter Fletcher e i due protagonisti Chris Evans e Ana de Armas, insieme sul set per la terza volta, sono stati coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool.