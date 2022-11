Chris Evans è l'uomo più sexy del mondo, ecco le reazioni degli altri Avengers

La recente vittoria di Chris Evans, definito come l'uomo più sexy del pianeta dalla rivista People, ha ispirato soddisfazione e anche una serie di prese in giro dai suoi ex colleghi Avengers. Chris Hemsworth ha infatti svelato in che modo gli altri interpreti dei supereroi hanno reagito alla vittoria dell'attore originario di Boston.

Nel corso di una recente chiacchierata al Jimmy Kimmel Live! per promuovere la sua nuova serie Disney+, Limitless con Chris Hemsworth, la star di Thor ha raccontato del modo in cui gli altri Avengers hanno reagito alla scelta di Chris Evans compiuta da People, e in particolare alla copertina della rivista: "Abbiamo una chat nominata i Vendicatori e alcuni dei primissimi messaggi dicevano tipo: 'Cosa stai facendo con le mani laggiù?', con Downey che ha suggerito che fosse stato arrestato, io ho detto che si tratta di una bella foto segnaletica, e poi Jeremy Renner ha risposto con una serie di cose che non ripeteremo".

Chris Evans ha ammesso: "Mi manca interpretare Capitan America"

People ha infatti dedicato una sua copertina a questo annuncio, in cui è possibile vedere Chris Evans poggiato su un muro con le mani dietro alla schiena, in una posa che a quanto pare risulta facilmente interpretabile.