Chris Evans detiene un record nelle scene post-credits di Marvel che dimostra la sua importanza nell'MCU

Noto per il suo ruolo iconico di Capitan America, Chris Evans ha stabilito un nuovo record all'interno del Marvel Cinematic Universe (MCU) per il maggior numero di apparizioni nelle scene post-credits. Con l'uscita di Deadpool & Wolverine, Evans ha raggiunto un totale di sette apparizioni post-credits, superando persino Samuel L. Jackson, famoso per il suo ruolo di Nick Fury.

Chris Evans Detiene un Record Impressionante nel MCU

Chris Evans ha debuttato nel mondo dei film Marvel nel 2005 interpretando Johnny Storm, alias la Torcia Umana, in Fantastic Four. Tuttavia, è stato il suo ruolo come Steve Rogers, alias Capitan America, a consolidarlo come uno dei personaggi più amati del MCU. Questo personaggio ha avuto un ruolo cruciale nella formazione e nella guida degli Avengers attraverso numerosi film, culminando in Avengers: Endgame.

Chris Evans nei panni di Captain America

Nel recente Deadpool & Wolverine, Evans è tornato a sorpresa nei panni di Johnny Storm, rendendo omaggio al suo passato nei film Marvel pre-MCU. Questo cameo non solo ha entusiasmato i fan, ma ha anche contribuito a stabilire il suo nuovo record. Evans ora ha più apparizioni post-credits di qualsiasi altro attore nel MCU, e sono in Captain America: Il primo vendicatore (2011), ne I Vendicatori (2012), Ant-man (2015), Capitan America: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017), Capitan Marvel (2019) e infine appunto Deadpool & Wolverine (2024).



Queste apparizioni hanno spaziato da teaser per futuri film a momenti comici, dimostrando la versatilità di Evans come attore.