Captain America e il lato B di Chris Evans: una fan paga 200 dollari per una foto "monumentale"

Captain America, in Avengers: Endgame, viene nominato "fondoschiena d'America", e una fan ha pagato 200 dollari per avere una foto davvero unica con Chris Evans.

Chris Evans ha posato, su richiesta di una fan, per una divertente foto in cui si rende omaggio al lato B di Captain America, citando ironicamente il cinecomic Avengers: Endgame.

Nel film campione d'incassi c'è infatti spazio per più di una battuta legata alla perfetta forma fisica di Captain America e Ant-Man dichiara ironicamente che si tratta del "fondoschiena d'America".

Chris Evans, durante l'evento ACE Comic-Con che si è svolto a Seattle, ha quindi acconsentito alla divertente richiesta della sua fan Sophie e ha posato per un esilarante scatto. La giovane, che ha condiviso la foto immediatamente diventata virale, ha scritto: "Ho davvero pagato 200 dollari per rendere omaggio al suo fondoschiena".

L'interprete di Captain America è famoso per il suo senso dell'umorismo e non è la prima volta che scherza su quel passaggio del film diretto dai fratelli Russo.

i really paid $200 to salute his ass @ChrisEvans pic.twitter.com/cpz015d04W — sophie ⌖ (@sobiewankenobi) June 30, 2019

Robert Downey Jr., in occasione del compleanno del collega e amico, aveva infatti citato il suo fondoschiena e online ci sono vari meme e fotomontaggi divertenti dedicati alla battuta presente nell'ultimo capitolo della lotta contro Thanos.

Avengers: Endgame, nel tentativo di battare Avatar e diventare il film più visto di sempre, ritornerà nelle sale il 4 luglio con delle scene inedite e uno sneak peek di Spider-Man: Far From Home.