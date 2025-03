Chris Evans assente dall'annuncio del cast di Avengers, ma c'è chi continua a sostenere che tornerà

Sono passate soltanto poche ore dal monumentale annuncio del cast di Avengers: Doomsday, il prossimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe. Oltre agli attori annunciati però non sono passate inosservate le diverse assenze.

Tra le tante, spicca anche quella di Chris Evans, che manca dal franchise dei Marvel Studios sin da Avengers: Endgame, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019.

La lista del cast di Avengers: Doomsday è ancora parziale

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, altre star parteciperanno al film nonostante non siano state annunciate ieri: tra loro anche Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange e forse anche Tom Holland nei panni di Spider-Man. Tra coloro che potrebbero partecipare ai prossimi progetti, secondo indiscrezioni, potrebbe esserci proprio Chris Evans.

Primissimo piano di Chris Evans in Avengers: Endgame

"Secondo alcune fonti, anche con 26 attori annunciati, la Marvel non ha ancora finito di svelare l'intero cast, anche se non è ancora chiaro quando e come avverrà la prossima rivelazione" riporta la testata.

I nomi degli attori confermati in Avengers: Doomsday

Nel corso dell'evento di ieri sono stati confermati nel cast di Avengers: Doomsday Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Letitia Wright, Ebon Moss-Bachrach, Tenoch Huerta, Simu Liu, Wyatt Russell, Florence Pugh, Kelsey Grammer, Lewis Pullman, Danny Ramirez, Joseph Quinn, David Harbour, Winston Duke, Hannah John-Kamen, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijin, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal, Robert Downey Jr.

Primo piano di Robert Downey Jr. al Comic-Con 2024

Dopo anni di flessioni in seguito al successo di Avengers: Endgame nel 2019, i Marvel Studios sperano che Doomsday possa essere il primo passo verso una rinascita attesa in primis dai fan del Marvel Cinematic Universe che si sono affezionati alla saga sin dal primo film uscito nel 2008, Iron Man.