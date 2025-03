Materialists: il film con Chris Evans, Pedro Pascal e Dakota Johnson ha una data di uscita

I fan di Chris Evans, Pedro Pascal e Dakota Johnson hanno finalmente una data di uscita da segnare nei propri calendari per il debutto nelle sale di Materialists, il nuovo film diretto da Celine Song.

A24 ha infatti confermato, condividendo il primo poster ufficiale, che la commedia arriverà nei cinema il 13 giugno 2025.

Cosa racconterà la commedia romantica

Materialists, descritto come una rom-com, racconterà la storia di una giovane e ambiziosa organizzatrice di appuntamenti di New York che si ritrova divisa tra l'uomo apparentemente perfetto e il suo ex, assolutamente imperfetto.

Il film diretto da Celine Song si scontrerà nelle sale americane con la versione live action di Dragon Trainer e affronterà la concorrenza di Ballerina, lo spinoff di John Wick, The Life of Chuck con star Tom Hiddleston e tratto da un romanzo di Stephen King, 28 anni dopo e il progetto ambientato nel mondo della Formula 1 con star Brad Pitt.

Ecco il poster del film:

Materialists: il poster del film

Nel cast di Materialists, oltre al trio composto da Chris Evans, Pedro Pascal e Dakota Johnson, ci saranno inoltre Marin Ireland, Lindsey Broad, Zoe Winters, Louisa Jacobson, Dasha Nekrasova, Will Fitz, Sawyer Spielberg e Swanmy Sampaio.

Celine Song è tornata alla regia dopo il successo ottenuto con Past Lives, film ispirato da una vicenda accaduta alla regista. Il progetto ha raccontato la storia di Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), due amici d'infanzia profondamente legati che si separano quando la famiglia di Nora dalla Corea del Sud emigra in Canada. Due decenni dopo si ritrovano a New York, dove vivono una settimana cruciale in cui si confrontano sul destino, l'amore e le scelte che segnano il corso della vita.