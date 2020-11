Chris Evans come Baby Yoda: il confronto fotografico diventa virale su Twitter

L'attore Chris Evans è stato messo a confronto con l'adorabile Baby Yoda, star di The Mandalorian, in una serie di foto diventate virali su Twitter.

Chris Evans è stato a sorpresa paragonato a Baby Yoda, la star di The Mandalorian, e su Twitter il confronto fotografico sta appassionando e divertendo i fan. Le immagini dell'adorabile Bambino al centro degli eventi raccontati nella serie ambientata nell'universo di Star Wars sono infatti state accostate a quelle della star di Captain America, facendone emergere delle "somiglianze".

Poche ore fa ha preso il via sui social il thread Chris Evans come Baby Yoda e i fan dell'attore e della serie attualmente in streaming su Disney+ non si sono fatti sfuggire l'occasione per scatenare la propria creatività.

Online sono quindi state mostrate foto in cui la star del cinema tiene una tazza in mano, ride o appare accigliato, proprio come il Bambino negli episodi di The Mandalorian.

Chris Evans non ha ancora fatto il suo debutto nel mondo di Star Wars e sarà interessante scoprire se in futuro l'attore proseguirà la sua collaborazione con la Disney in occasione di uno dei tanti progetti legati alla saga creata da George Lucas.

Nell'attesa l'attore reciterà prossimamente nel film The Gray Man accanto a Ryan Gosling, le cui riprese dovrebbero iniziare a gennaio.