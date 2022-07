Chris Evans potrebbe far parte del cast di Pain Hustlers, film di David Yates con Emily Blunt

Chris Evans ed Emily Blunt saranno i protagonisti di Pain Hustlers, un nuovo film che verrà prodotto per Netflix.

Il progetto è stato scritto da Wells Tower e la piattaforma di streaming ne ha ottenuto i diritti pagando ben 50 milioni di dollari.

Chris Evans sta concludendo le trattative per entrare a far parte del cast del film Pain Hustlers, che verrà diretto da David Yates.

Al centro della trama ci sarà Liza Drake (Emily Blunt), una giovane che non ha concluso gli studi al liceo sognando una vita migliore per se stessa e la sua giovane figlia, e che ha ottenuto un lavoro in una start up fallimentare nel settore farmaceutico in Florida. Il fascino, la determinazione e l'impegno di Liza trasportano lei e la società in una situazione in cui presto la protagonista si ritrova al centro di una cospirazione criminale con conseguenze mortali.

Le riprese inizieranno alla fine di agosto e il progetto dovrebbe avere un'atmosfera simile a The Wolf of Wall Street e American Hustle.

Nel team della produzione ci saranno anche Lawrence Grey, Yates e Yvonne Walcott Yates.