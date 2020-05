Chris Evans, interprete di Captain America, svela i suoi momenti preferiti dei film Marvel

Chris Evans ha svelato quali sono i suoi momenti preferiti dei film Marvel di cui è stato protagonista.

L'occasione di ripensare al passato è emersa grazie al podcast The Awards Chatter in cui ha parlato dei suoi progetti presenti e passati che comprendono, ovviamente, Captain America.

L'interprete di Steve Rogers ha svelato quale scena ama particolarmente di Captain America: The Winter Soldier: "I fratelli Russo sono dei veri cinefili e hanno una tale conoscenza e amore per alcune scene in certi film. E si può capire quando si entusiasmano per certi momenti che vogliono rendere iconici. Erano davvero eccitati per quella prima scena di lotta in ascensore in Winter Soldier".

Chris Evans ha proseguito: "Si poteva capire che volevano fosse speciale e, come risultato, quella è una delle mie scene preferite di combattimento. E il momento con l'elicottero, hanno detto di avere un'inquadratura in mente, avevano una posizione, una composizione in mente. Si può capire quando sono entusiasti e semplicemente si è un pezzo di puzzle nella loro visione creativa".

L'ex interprete di Captain America ha amato inoltre la sua ultima apparizione nel Marvel Cinematic Universe: "Tutto da Avengers: Endgame è stato realmente speciale perché nella mia mente ero in una situazione davvero all'insegna della riflessione e della gratitudine. Ti sembra quasi di vivere in un ricordo, come se il momento fosse già passato e stai semplicemente apprezzando come è stato il viaggio. Come ho detto, in Endgame ci sono così tanti momenti grandiosi. Amo le scene con Robert Downey Jr. Amo vedere l'evoluzione di questi due personaggi. Di solito danno a Cap dei grandiosi discorsi motivazionali e cose di quel tipo. Qualsiasi di quelle scene in cui siamo tutti insieme, ed è davvero un momento speciale".