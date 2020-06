Chris Evans, gli auguri di Mark Ruffalo (e i non auguri di Don Cheadle) per il compleanno

Tanti auguri, Chris Evans! Mark Ruffalo ha celebrato il compleanno del collega e compagno di squadra negli Avengers con un messaggio di auguri su Twitter, mentre un altro membro del MCU ha fatto finta di non conoscerlo...

L'interprete di Captain America ieri ha spento 39 candeline, e il web si è riunito a festeggiarlo. Tra i messaggi di auguri ricevuti, come quello nostalgico del fratello Scott - che ha postato delle foto di quando i due erano bambini - e quelli decisamente entusiasti di Octavia Spencer (tanti punti esclamativi!!!), ci sono stati anche quelli di Mark Ruffalo a.k.a. Bruce Banner/Hulk nel MCU.

Happy birthday, @ChrisEvans! Wishing you all the best today, bro 🎂 pic.twitter.com/sANOBJ6ZSb — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 13, 2020

"Tanti auguri @ChrisEvans! Ti auguro il meglio per oggi, fratello!" ha scritto nel post, allegando un paio di foto dell'attore.

Intanto, una fan ha chiamato a raccolta gli altri Vendicatori con un tweet, facendo notare loro come Mark sia stato finora l'unico del gruppo ad aver fatto gli auguri al collega, e la risposta di Don Cheadle è stata... Beh, tipica di Cheadle.

The guy from that thing. He’s meh. Don’t sweat it. — Chris Evans (@ChrisEvans) June 13, 2020

"Chi è @ChrisEvans..?" ha scritto infatti l'interprete di War Machine. Ma la risposta del Capitano non è tardata ad arrivare: "Sai, quel tizio che ha fatto quella roba. Non è niente di che, non ti fare troppi problemi".

Ad ogni modo, il 13 giugno è in realtà una data particolarmente felice per il Marvel Cinematic Universe, poiché oltre a Evans, festeggiano il compleanno anche altri tre attori: Aaron Taylor Johnson (Pietro Maximoff/QuickSilver), Kat Dennings (Darcy Lewis) e Stellan Skarsgård (Eric Selvig). Immaginate i party sul set, in passato!