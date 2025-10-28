Chris Evans e Alba Baptista sono diventati genitori, svelato il nome della loro figlia

Chris Evans e Alba Baptista sono diventati genitori: nella giornata di venerdì 24 ottobre, infatti, è nata la loro prima figlia.

L'attrice portoghese, negli ultimi mesi, non era apparsa in pubblico, nonostante gli eventi e i red carpet che hanno visto protagonista suo marito, preferendo vivere la gravidanza senza subire l'attenzione mediatica.

I dettagli del lieto evento

Il nome scelto da Alba Baptista e da Chris Evans per la loro bambina è Alma Grace, nata alle 13:27 in Massachusetts. La neonata ha il cognome di entrambi i genitori e alcune fonti vicine alla coppia, commentando la notizia che è stata diffusa online, hanno dichiarato a People: "Stanno apprezzando la privacy e questi primi giorni come famiglia con la loro bambina".

La star della Marvel e la protagonista della serie Warrior Nun hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio 2022, sposandosi poi nel mese di settembre dell'anno successivo con una cerimonia privata che si è svolta a Cape Cod.

Come Chris Evans ha chiesto ad Alba di sposarlo

Chris, recentemente, aveva svelato che aveva fatto la sua proposta ad Alba in portoghese, imparando la frase 'Mi vuoi sposare?' nella lingua della fidanzata e provando per un'intera settimana. Evans aveva ammesso: "Stavo provando così tanto, persino mentre stavo preparando la colazione, e stavo quasi rovinando tutto rischiando di dire la frase ad alta voce. Ho pensato: 'Oddio, non è semplicemente come una canzone che mi è rimasta in testa! Rovinerò la sorpresa'".

L'attore, pur essendo riuscito a mantenere il segreto fino al momento sperato, ha comunque ammesso che era molto nervoso durante la sua proposta di matrimonio.

La coppia si è poi sposata, scegliendo di avere anche una seconda cerimonia in Portogallo per permettere ai membri della famiglia di Alba e ai suoi amici di festeggiare con loro il lieto evento. L'organizzazione delle nozze, secondo l'interprete di Captain America (che potrebbe forse tornare in Avengers: Doomsday), è stata piuttosto impegnativa, ma la coppia ha successivamente ammesso che ogni preoccupazione è svanita durante la gioiosa giornata vissuta per festeggiare la propria unione.