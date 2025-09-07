Chris Evans di nuovo Captain America? L’attore avvistato in forma smagliante tra i rumor su Avengers Doomsday

Il possibile ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America continua a scaldare i fan del Marvel Cinematic Universe. Nonostante l'attore abbia più volte ribadito di aver chiuso il capitolo con Steve Rogers dopo Avengers: Endgame, nuove immagini scattate al Toronto International Film Festival lo mostrano in gran forma e con un fisico che ricorda da vicino quello del "primo Vendicatore". Per molti questo è un segnale inequivocabile che il suo rientro in Avengers: Doomsday sia ormai cosa fatta.

Chris Evans avvistato con un fisico da supereroe e i rumor sulla trama di Avengers Doomsday

Le foto circolate online nelle ultime ore mostrano un Evans tonico e muscoloso, un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi del pubblico. Rispetto agli scatti di inizio anno, il cambiamento appare netto. Dopo il successo di Cena con delitto - Knives Out e i risultati meno brillanti di film come Lightyear, Ghosted e Red One, l'attore potrebbe aver scelto di riaffacciarsi al mondo dei blockbuster Marvel per riaffermare la sua presenza sul grande schermo.

chris evans at sacrifice premiere at tiff pic.twitter.com/uAcXM4nHP0 — Chris Evans fan page UK ???????? (@chrisevansfanuk) September 7, 2025

january vs. september oh he definitely put on some muscle ???? pic.twitter.com/hysV8NcryO — ale (@stateofcevans) September 7, 2025

Secondo indiscrezioni, Avengers: Doomsday potrebbe riportare in scena Steve Rogers come figura chiave. Si parla infatti di un conflitto diretto con il Dottor Destino, deciso a punirlo per le Incursioni causate dal suo viaggio nel tempo in cerca del lieto fine con Peggy Carter. Questo espediente narrativo collegherebbe la sua storia a quanto visto in Loki e aprirebbe la strada alla Guerra del Multiverso. Le domande sono molte: perché la TVA non sarebbe intervenuta? Quali ripercussioni avrà il gesto di Cap sul futuro del Multiverso?

Le parole di Evans e il legame con il cast Marvel

Intervistato nei mesi scorsi, Evans ha confessato che parlando spesso con Robert Downey Jr. e i fratelli Russo sente la mancanza del set Marvel: "È triste non essere più con la squadra", ha detto, ammettendo che rivedere i colleghi sullo schermo senza di lui sarebbe come non essere invitato a una festa. Parole che, rilette oggi, sembrano quasi una velata apertura al ritorno.

Chris Evans in una scena di Captain America: The Winter Soldier

Avengers: Doomsday porterà sullo schermo un ensemble impressionante. Oltre a Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston e Paul Rudd, torneranno star come Sebastian Stan e Letitia Wright, mentre Robert Downey Jr. è pronto a riprendere il ruolo di Tony Stark in una forma ancora avvolta dal mistero. Non mancheranno nuove aggiunte come Wyatt Russell, Florence Pugh e Simu Liu, insieme al debutto di Pedro Pascal e Vanessa Kirby nei panni di Mr. Fantastic e Sue Storm. E secondo i rumor, potrebbero comparire anche Hayley Atwell e Ryan Reynolds.

Diretto dai fratelli Russo e scritto da Stephen McFeely con il supporto di Michael Waldron, Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026. L'anno successivo sarà la volta di Avengers: Secret Wars, che promette di essere il culmine della Saga del Multiverso. Per i fan, però, l'attesa più grande resta una sola: vedere se Chris Evans indosserà di nuovo lo scudo e tornerà a guidare i Vendicatori sul grande schermo.