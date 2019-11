Chinatown: Netflix, David Fincher e Robert Towne al lavoro su una serie prequel del film

Chinatown: Netflix ha chiuso un accordo con David Fincher e Robert Towne per una serie tv prequel ispirata al film di Roman Polanski.

Chinatown, dal film alla serie tv prequel: Netflix ha concluso un accordo con David Fincher e con Robert Towne per il pilot della serie che racconterà le vicissitudini del giovane detective Jake Gittes, che nel film diretto da Roman Polanski nel 1974 era interpretato da Jack Nicholson!

Se tutti questi grandi nomi vi hanno fatto girare un po' la testa è comprensibile: si tratta di una notizia davvero promettente sulla carta. David Fincher sarà il produttore esecutivo della serie prequel insieme a Robert Towne e Josh Donen. Il contributo di Robert Towne, già sceneggiatore di Chinatown e premiato nel 1974 con un Oscar alla sceneggiatura per lo stesso film di Roman Polanski, è il dettaglio che fa ben sperare sull'esito del progetto.

Chinatown: un momento del film con Faye Dunaway e Jack Nicholson

L'idea alla base del prequel di Chinatown è incentrata su un giovane Jake Gittes, un detective privato che inizia la sua attività in una città in cui benessere, corruzione e abusi edilizi sono strettamete legati agli interessi e agli "affari" della criminalità locale. David Fincher sarà produttore esecutivo del pilot nuova serie Netflix e si spera che possa anche dirigerlo.

In Chinatown di Polanski, il detective privato Jake Gittes (Jack Nicholson) viene incaricato dalla Evelyn Mulwray perché faccia delle indagini sulla presunta infedeltà di suo marito. Gittes pedina l'uomo, scopre delle cose su di lui e lo fotografa in compagnia di una giovane donna. Quando torna nel suo ufficio però incontra una donna mai incontrata prima che si presenta come la vera Evelyn Murray. Faye Dunaway e John Huston erano tra gli interpreti del film di Polanski, oltre a Jack Nicholson.

David Fincher è stato uno dei primi autori a capire le potenzialità della tv e in particolare di Netflix. Recentemente ha firmato con successo la serie Mindhunter e sempre per il colosso dello streaming realizzerà Mank, un dramma con Gary Oldman sulla rivalità tra lo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz e Orson Welles sul film Quarto potere, per il quale entrambi vinsero un Oscar alla miglior sceneggiatura.