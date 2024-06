Chinatown: buone notizie per la serie prequel di David Fincher per Netflix

Lo sceneggiatore di Chinatown, Robert Towne, ha fornito un aggiornamento sulla serie prequel di David Fincher del celebre film del 1974 di Roman Polanski. Fincher e Towne hanno collaborato per creare una serie prequel per Netflix che esplora la vita di J.J. "Jake" Gittes (Jack Nicholson) prima degli eventi di Chinatown. Il progetto è finalmente arriva un aggiornamento promettente riguardo al suo status.

Parlando con Variety, Robert Towne ha condiviso che tutte le sceneggiature per la serie sono state completate. Lo scrittore ha descritto il processo creativo della collaborazione con David Fincher e dei loro sforzi per costruire in modo significativo le fondamenta del film originale. Towne ha anche anticipato come la serie esaminerà la partnership poliziesca tra Gittes e Lou Escobar (Perry Lopez). Ecco le sue parole:

"Tutto quello che posso dire tutti gli episodi sono stati scritti per Netflix. Lavorare con una forza della natura come David Fincher, anche se a volte è umiliante, è sempre illuminante. Quando David e io abbiamo iniziato a parlare abbiamo concordato che non avremmo provato a replicare Noah Cross. Ma volevamo tenere presente che i crimini che la storia considera mostruosi sono quelli che non rimangono nel passato, ma continuano a a farci visita nel futuro, e penso che ci siamo riusciti. Chinatown, con tutte le sue implicazioni per una Los Angeles in evoluzione, è fondamentale per comprendere l'evoluzione di Jake Gittes così come lo è la sua amicizia e dipendenza dal suo partner Lou Escobar. È stato illuminante approfondire la loro storia passata, quella di Escobar in particolare. Piccoli dettagli del film vengono ampliati in un modo che ha sorpreso persino me".

Jack Nicholson in Chinatown

Un prequel promettente

Incubo noir di Roman Polanski, Chinatown ha appena compiuto 50 anni. Avendone firmato la sceneggiatura, Robert Towne è un profondo conoscitore dei personaggi e dell'ambientazione, ingrediente fondamentale della pellicola di culto. L'idea è che il prequel seriale si addentri in territori in gran parte inesplorati come la partnership tra Gittes ed Escobar, senza appoggiarsi troppo a ciò che è già stato fatto con il malvagio Noah Cross (John Huston).

Per quanto riguarda il coinvolgimento di David Fincher, il suo thriller Seven presenta parallelismi con la premessa della serie prequel di Chinatown, con una coppia di agenti di polizia che indagano su un caso orribile in una città dominata dalla criminalità. in entrambi i casi, l'indagine degli agenti di polizia è al centro della storia. I commenti di Towne lasciano anche intendere che lo show si concentrerà su piccolo dettagli appena suggeriti dal film del 1974, ampliandoli ed espandendoli. Resta da capire quando prenderà il via il casting e quali attori verranno scelti per rimpiazzare il grande cast dell'originale così da far funzionare la serie prequel di Chinatown cinquant'anni dopo l'uscita del film originale.