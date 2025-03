Morto Bruce Glover, era il villain signor Wint in Agente 007 - Una cascata di diamanti

Bruce Glover, stimato caratterista e noto per aver interpretato il ruolo del killer, il signor Wint in Agente 007 - Una cascata di diamanti, e per essere apparso in decine di serie televisive, è scomparso lo scorso 12 marzo.

Ad annunciare la morte dell'attore è stato il figlio Crispin Glover, conosciuto principalmente per aver interpretato George McFly nella saga di Ritorno al futuro.

La carriera di Bruce Glover

Nato a Chicago, Glover sr. debuttò in teatro prima di approdare in televisione con serie come My Favorite Martian, The Rat Patrol, Mission: Impossible e CHiPs. Interpretò il capitano Voda in L'uomo da sei milioni di dollari.

Il suo ruolo più famoso è certamente quello dell'assassino signor Wint accanto a Putter Smith che prestava il volto al signor Kidd in Agente 007 - Una cascata di diamanti, con Sean Connery nel ruolo di James Bond. Ricoprì il ruolo del vicesceriffo Grady Cocker in Il giustiziere sfida la città, tornando ad interpretare lo stesso ruolo in Walking Tall Part 2 e Walking Tall: Final Chapter. In tv ha continuato a lavorare in serie come Hart to Hart e La signora in giallo.

Apparso ne L'uomo di mezzanotte, verso la fine della sua carriera recitò in Night of the Scarecrow, Die Hard Dracula e Ghost World, in cui presta il volto a Feldman, l'uomo sulla sedia a rotelle. Insegnò per molti anni recitazione a Los Angeles.

La collaborazione con Roman Polański

Nel 1974, Bruce Glover prese parte ad uno dei più importanti film del regista Roman Polański, Chinatown, con protagonista Jack Nicholson. Nel film, Bruce Glover interpreta Duffy.

Jack Nicholson e Faye Dunaway in una scena di Chinatown

Il suo personaggio è uno degli uomini al servizio di Noah Cross (John Huston). Nonostante la breve apparizione, da scafato caratterista Bruce Glover riuscì a fornire una performance di spessore nel ruolo.