Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 18 agosto

Stasera, 18 agosto 2023, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della decima stagione di Chicago PD. Al termine seguiranno due episodi di Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie appartengono al mondo di Chicago Fire e a quello di Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

Chicago PD segue gli agenti dell'Unità di Intelligence, guidata dal sergente Hank Voight, interpretato da Jason Beghe. L'unità gestisce casi di grande rilevanza, tra cui il crimine organizzato, il traffico di droga e altre gravi violazioni della legge.

Lo show è ambientato nello stesso universo fittizio delle altre serie del franchise, Chicago Fire e Chicago Med. I personaggi spesso si incrociano tra le diverse serie.

La NBC ha rinnovato Chicago PD PD per un'undicesima stagione.

Episodi del 18 agosto 2023

Stagione 10 - episodio 13 - Fantasmi del passato

Voight e il suo team si uniscono a Nina Chapman, Assistente del Procuratore dello Stato, sulle tracce di un trafficante di droga sfuggito alla prigione alcuni anni fa, dopo che l'informatore di Chapman era misteriosamente scomparso. L'indagine prende una svolta imprevista quando Voight scopre un segreto compromettente sul passato di Chapman, mettendo così in pericolo sia l'indagine che la carriera di Chapman.

Stagione 10 - episodio 14 - In trappola

Dopo uno spietato conflitto a fuoco, Burgess e Ruzek si ritrovano intrappolati a bordo della caotica linea "L" della metropolitana. Mentre mettono insieme le scarse prove, il team si ritrova coinvolto in un oscuro dramma familiare. La vicinanza di Burgess alla sparatoria risveglia ricordi dolorosi e torna ad avere forti attacchi di panico dovuti a un disturbo da stress post traumatico.

Cast:

Su Mediaset Infinity è caricato il promo del doppio appuntamento

Law & Order: Organized Crime

Law & Order: Organized Crime è una serie televisiva poliziesca statunitense creata da Dick Wolf, che fa parte del franchise Law & Order.

La serie vede il ritorno dell'attore Christopher Meloni nel ruolo del detective Elliot Stabler, un personaggio che aveva interpretato in Law & Order: Unità speciale (SVU) per numerose stagioni. In Organized Crime, Stabler ritorna al dipartimento di polizia di New York dopo un periodo di assenza per affrontare il crimine organizzato che ha avuto un impatto personale sulla sua vita.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 18 agosto 2023

Stagione 2 - episodio 16 - Pistole e rose

La task force indaga su una connessione tra I Marcy Killers e l'omicidio di un avvocato e della sua cliente. Stabler si adatta a un nuovo incarico. Bell ricorda a Nova per conto di chi lavora davvero.

Stagione 2 - episodio 17 - Non si può' dare un calcio al lavoro

Un nuovo Assistente del Procuratore incaricata del caso sollecita la task force a convincere un membro della fratellanza a collaborare per ottenere le prove necessarie. Stabler continua a indagare sui poliziotti corrotti e raccoglie informazioni su suo padre. Donnelly chiede a Stabler di tener d'occhio Jesse Santos

Cast: