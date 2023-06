Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 30 giugno

Stasera, 30 giugno, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi di Chicago PD, i primi della decima stagione. Al termine seguiranno due episodi di Law & Order: Organized Crime, seconda stagione. Le due serie sono i rispettivi spinoff di Chicago Fire e Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

L'action drama racconta le vicende del Dipartimento di Polizia di Chicago seguendo due team diversi: l'Uniformed Patrol Cops e l'Intelligent Unit. Alla guida dell'Intelligence c'è il Sergente Voight, un uomo duro ed esigente che non esita a infrangere la legge pur di ottenere giustizia. La vita quotidiana degli agenti di pattuglia è una sfida continua e l'unico raggio luminoso è il sogno di avanzare ed entrare a far parte dell'élite del team.

La NBC sta attualmente mandando in onda la decima stagione di Chicago PD, la serie è stata rinnovata per un'undicesima stagione.

Episodi del 30 giugno 2023

Stagione 10 - Episodio 1 - Una Ferita Ancora Aperta

Ancora sconvolto dalla morte dell'informatrice Anna, Voight affronta una nuova minaccia mentre cerca di mantenere pulito il quartiere da una nuova droga che si sta diffondendo . Nuove crepe si sviluppano nella dinamica Upton, Halstead e Voight. La squadra ha un nuovo capo che promette a Voight più libertà per agire.

Stagione 10 - Episodio 2 - Sii te stesso

Ruzek viene accusato di aver piazzato una pistola nella casa di un sospettato, ma durante il processo viene prosciolto. Tuttavia, il sospettato riesce a fuggire dal penitenziario, ferendo una guardia. Questo scatena una caccia all'uomo che porta a uno spargimento di sangue innocente. Nel frattempo, tra Upton e Halstead si crea una tensione, mentre Burgess decide di trasferirsi a vivere con la sua figlia da Ruzek.

Cast:

Su Mediaset Infinity è caricato il promo del doppio appuntamento.

Law & Order: Organized Crime

Elliot Stabler fa ritorno al NYPD per combattere il crimine organizzato dopo una devastante perdita personale. Tuttavia, la città e il dipartimento di polizia sono cambiati drasticamente nel decennio in cui è stato via, e deve adattarsi a un nuovo sistema di giustizia proprio mentre è in corso la sua resa dei conti.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 30 giugno 2023

Stagione 2 - episodio 05 - Il Buono, Il Bello E Il Cattivo

La Polizia di New York è sulle tracce di un possibile traffico sessuale gestito dalla K-O. Vengono segnalate delle giovani albanesi che vengono portate negli Stati Uniti con la promessa di un lavoro sicuro nei centri estetici o nei ristoranti di proprietà di John Kosta.

Le indagini si concentrano sull'individuazione delle prove e sulla raccolta di informazioni per smantellare questa rete di traffico di esseri umani e portare i responsabili alla giustizia. L'obiettivo della polizia è garantire la sicurezza e proteggere le vittime coinvolte in questa terribile situazione.

Cast: