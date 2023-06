Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi

Stasera, 9 giugno, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi di Chicago PD e, a seguire, due nuovi episodi di Law & Order: Organized Crime. Le due serie sono i rispettivi spinoff di Chicago Fire e Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

L'action drama racconta le vicende del Dipartimento di Polizia di Chicago seguendo due team diversi: l'Uniformed Patrol Cops e l'Intelligent Unit. Alla guida dell'Intelligence c'è il Sergente Voight, un uomo duro ed esigente che non esita a infrangere la legge pur di ottenere giustizia. La vita quotidiana degli agenti di pattuglia è una sfida continua e l'unico raggio luminoso è il sogno di avanzare ed entrare a far parte dell'élite del team.

La NBC sta attualmente mandando in onda la decima stagione di Chicago PD, la serie è stata rinnovata per un'undicesima stagione.

Episodi del 9 giugno 2023

Stagione 9 - Episodio 14: Legami di sangue

Un uomo, David Page, viene ritrovato morto in casa sua con una mano mozzata e una scritta sulla parete fatta con il suo stesso sangue.

Stagione 9 - Episodio 15: Scomparsa

Makayla e' stata rapita. Grazie alle telecamere del palazzo, la squadra scopre che i rapitori sono due e che si muovono in un furgone Chevy blu.

Su Mediaset Infinity è caricato il promo del doppio appuntamento

Cast:

Law & Order: Organized Crime

Elliot Stabler fa ritorno al NYPD per combattere il crimine organizzato dopo una devastante perdita personale. Tuttavia, la città e il dipartimento di polizia sono cambiati drasticamente nel decennio in cui è stato via, e deve adattarsi a un nuovo sistema di giustizia proprio mentre è in corso la sua resa dei conti.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodi del 9 giugno 2023

Stagione 2 episodio 01: L'uomo senza identità

Dopo tre mesi di carcere, Richard Wheatley vede cadere tutte le accuse, eccetto quella di omicidio. Il clan albanese di Albi riceve un enorme carico di cocaina al porto di New York. La polizia portuale non interverrà infatti Reggie ha corrotto i poliziotti in servizio. Tuttavia arrivano delle volanti che salgono sul camion, prelevano una borsa di droga e la affidano a due motociclisti.

Stagione 2 episodio 02: Un Nuovo Ordine Mondiale

La K-O albanese e i Marcy Killers si alleano contro i rivali italiani e rubano un carico d'armi nascoste in un magazzino della Mafia. La risposta arriva immediata e provoca la morte della compagna di Nova, membro dei Marcy Killers. Ayanna affronta la ragazza per convincerla a collaborare, ignorando che si tratti di un'infiltrata del sergente Brewster, suo collega nella task force congiunta.

Cast: