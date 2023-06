Chicago PD e Law & Order: Organized Crime stasera su Italia 1: trama e cast degli episodi del 23 giugno

Stasera, 23 giugno, a partire dalle 21:20, su Italia 1 vanno in onda tre nuovi episodi di Chicago PD, finale della nona stagione. Al termine seguirà, un episodio di Law & Order: Organized Crime 2. Le due serie sono i rispettivi spinoff di Chicago Fire e Law & Order - Unità vittime speciali. Ecco le trame ed i principali protagonisti delle puntate di questa sera.

Chicago PD

L'action drama racconta le vicende del Dipartimento di Polizia di Chicago seguendo due team diversi: l'Uniformed Patrol Cops e l'Intelligent Unit. Alla guida dell'Intelligence c'è il Sergente Voight, un uomo duro ed esigente che non esita a infrangere la legge pur di ottenere giustizia. La vita quotidiana degli agenti di pattuglia è una sfida continua e l'unico raggio luminoso è il sogno di avanzare ed entrare a far parte dell'élite del team.

La NBC sta attualmente mandando in onda la decima stagione di Chicago PD, la serie è stata rinnovata per un'undicesima stagione.

Episodi del 23 giugno 2023

Stagione 9 - Episodio 20 -Ricordi

I coniugi Grace vengono brutalmente uccisi in casa, Voight e la squadra cercano in un caso archiviato gli indizi necessari per risolvere il crimine. Burgess e Ruzek sono preoccupati per la guarigione di Makayl.

Stagione 9 - Episodio 21 - Castello di Carte

Escano affida un incarico di grande importanza ad Anna: ritirare una partita di merci per conto del cartello e partecipare a un incontro con lui per effettuare lo scambio di denaro. Questa è l'opportunità che l'Intelligence sta aspettando. Tuttavia, alcuni nuovi membri dei Los Temidos vengono arrestati durante un crimine violento, perpetrato come rito di iniziazione su ordine di Escano.

Stagione 9 - Episodio 22 - Finale di stagione - Tu ed Io

Dopo il suo arrivo al distretto, Anna viene sottoposta a un interrogatorio e successivamente viene affidata al programma di Protezione Testimoni. Il detective Voight insiste con la procuratrice Chapman per ottenere un mandato di arresto nei confronti di Escano e, trovandosi di fronte a ostacoli, è costretto ad adottare anche un tono minaccioso. Alla fine, la procuratrice concede i mandati di perquisizione per le proprietà di Escano.

Cast:

Su Mediaset Infinity è caricato il promo del triplo appuntamento

Law & Order: Organized Crime

Elliot Stabler fa ritorno al NYPD per combattere il crimine organizzato dopo una devastante perdita personale. Tuttavia, la città e il dipartimento di polizia sono cambiati drasticamente nel decennio in cui è stato via, e deve adattarsi a un nuovo sistema di giustizia proprio mentre è in corso la sua resa dei conti.

La NBC sta attualmente mandando in onda la terza stagione di Law & Order: Organized Crime, la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Episodio del 23 giugno 2023

Stagione 2 - episodio 04 - Per qualche Lek in più

Dopo essere stato provocato da Luka, Stabler perde il controllo e gli rompe il naso, suscitando l'ira di Kosta, padre di Luka nonché futuro suocero del giovane. Tuttavia, Stabler riesce a cavarsela affermando che il ragazzo aveva messo in dubbio la sua lealtà. Per riscattarsi, decide di dimostrare il suo valore partecipando a una rapina, durante la quale si trova costretto a sparare a un criminale per autodifesa.

Nel frattempo, la task force, con l'aiuto del criminale informatico Malachi, sviluppa dei telefoni cellulari criptati da distribuire alle principali organizzazioni criminali della città, ignari che tali dispositivi consentano alla polizia di intercettare i messaggi inviati. Nel frattempo, Stabler, cedendo alle avances di Flutura Briscu, scopre indizi riguardanti un traffico di giovani donne albanesi nella sua casa.

Cast: