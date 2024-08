Chicago Med 9 su Italia 1, trama e cast degli episodi di stasera 28 agosto, finale di stagione

Stasera, 28 Agosto 2024 a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda gli ultimi tre episodi della nona stagione di Chicago Med. La serie è il terzo show del franchise Chicago e racconta la vita dei dottori e degli infermieri del pronto soccorso del fittizio Gaffney Chicago Medical Center. Ecco la trama e il cast di quello che vedremo questa sera.

Chicago Med: La storia

La serie televisiva statunitense, parte del franchise Chicago creato da Dick Wolf, già noto per "Law & Order". La serie ha debuttato il 17 novembre 2015 sulla rete NBC ed è è il terzo spin-off del franchise, dopo "Chicago Fire" (2012) e "Chicago P.D." (2014). Chicago Med ha acquisito popolarità grazie alla sua capacità di raccontare storie avvincenti legate al mondo della medicina d'emergenza, intrecciate con le dinamiche personali dei protagonisti. Il successo ha permesso spesso dei crossover tra le varie serie, creando un universo narrativo esteso e interconnesso.

La trama si svolge prevalentemente nel pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, dove il personale sanitario deve affrontare quotidianamente casi medici complessi e situazioni di emergenza. Oltre alle sfide professionali, i personaggi principali devono gestire le loro vite private, spesso complicate e intrecciate tra loro. La serie esplora temi come l'etica medica, il conflitto tra la vita privata e professionale, e le relazioni interpersonali. L'intero franchise è stato rinnovato e tornerà con nuove storie nella prossima stagione televisiva.

Luke Mitchell è Ripley

Trame degli episodi del 28 Agosto

Nell'episodio Credo che tu mi stia nascondendo qualcosa, il tema del segreto e della riservatezza è centrale. Sully e Lynne, vecchi amici di Ripley, arrivano in ospedale perché Lynne ha problemi con la gravidanza. Mentre Lynne è ricoverata, Sully ha un malore, rivelando di essere malato di cancro ai polmoni, un segreto che aveva nascosto alla sua compagna.

Nel frattempo, Ripley è impegnato con la sua deposizione per la causa intentata da Pawel. Durante la deposizione, l'avvocato dell'accusa utilizza il passato di Ripley contro di lui, cercando di minare la sua credibilità. Charles, con il suo intuito e la sua esperienza, riesce a convincere l'ospedale a patteggiare.

Hannah, che ha notato i comportamenti strani di Ripley, inizia a sospettare che lui le stia nascondendo qualcosa di importante. Tuttavia, decide di rispettare la sua privacy, aspettando che lui sia pronto a condividere con lei quello che lo turba. In un altro arco narrativo, Archer offre a Loren un posto in traumatologia.

Nonostante la buona volontà è chiaro che il ragazzo non è ancora del tutto pronto, sia fisicamente che mentalmente, a causa dell'incidente che ha subito. Infine, arriva in reparto una nuova specializzanda, Naomi, che si dimostra molto timida e insicura. Maggie, si adopera per aiutarla ad ambientarsi, assegnandole un caso da seguire con l'aiuto del dottor Charles.

A seguire l'episodio Un aiuto dagli amici, si apre con Bert, che provoca accidentalmente un incendio in casa e viene ricoverato al Med. Nel frattempo, Crockett si trova di fronte a una difficile decisione riguardo al trapianto di fegato per Colin, un bambino che ha disperatamente bisogno dell'intervento. Tuttavia, proprio quando tutto sembrava pronto per l'operazione, Colin sviluppa un'infezione. Questa complicazione mette a rischio la sua vita, poiché il suo corpo non sarebbe in grado di sopravvivere al trapianto in queste condizioni.

Maggie, nota che Jackie, una delle sue colleghe, sembra molto assente e distaccata. Preoccupata, Maggie osserva anche uno strano taglio sul braccio di Jackie, che potrebbe essere un segnale di qualcosa di più serio, come un autolesionismo o un incidente non dichiarato. Parallelamente, Sully inizia la sua prima seduta di chemioterapia. Proprio mentre lui è sotto trattamento, Lynne, la sua compagna, ha un'improvvisa rottura delle acque, costringendola a un parto prematuro.

La serata si conclude con l'episodio Ti conosco veramente?, finale della nona stagione. La storia tra Hannah e Ripley sta iniziando a prendere piede, ma il passato continua a pesare sulle spalle del giovane medico, soprattutto ora che il suo vecchio amico Sully è in cura al Med. Quest'ultimo infatti lo sprona a vendicarsi di Pawel, Ripley ovviamente non accetta il suggerimento, ma a fine giornata l'uomo arriva al reparto emergenze perché è stato aggredito.

The Acolyte: ecco perché la serie è stata cancellata

La Goodwin capisce che deve offrire a Bert delle cure più adeguate, così decide di accompagnarlo in una struttura che possa supportarlo. Crockett scopre che Colin, il bambino a cui aveva dovuto negare il trapianto di fegato, è morto e subito dopo si è suicidato il padre. Maggie cerca di confortalo.

Crockett le confida che anche lui ha perso una figlia a causa di una leucemia. Archer

si ritrova a curare un giovane di nome Dustin, che e' caduto dallo scooter e scopre che ha ingerito un sacchetto di eroina, per occultarlo alla polizia. Il ragazzo è in cura nella struttura di Margo e Sean è il suo sponsor.