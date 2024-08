Chicago Med 9 su Italia 1, trama e cast degli episodi di stasera 15 agosto

Stasera, 15 Agosto 2024 a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda tre episodi di Chicago Med la serie è il terzo show del franchise Chicago e racconta la vita dei dottori e degli infermieri del pronto soccorso del fittizio Gaffney Chicago Medical Center. Ecco la trama e il cast di quello che vedremo questa sera

Chicago Med: sinossi degli episodi del 15 agosto

Nel primo episodio Se su una crepa salterai, la sfortuna attirerai: Shaun sta attraversando un periodo particolarmente positivo nella sua vita: ha recentemente trovato un nuovo lavoro che lo entusiasma, sta recuperando bene da problemi di salute passati e ha appena celebrato un altro anno di sobrietà. Alla sua festa, tra gli invitati ci sono Archer, la Asher e Marcel.

Il giorno dopo Asher e il dottor Ripley, che non aveva partecipato alla festa, notano nell'atrio dell'ospedale un uomo bloccato nelle porte girevoli. È Jason Davies, un paziente che continua a ruotare ininterrottamente a causa di un disturbo ossessivo-compulsivo e teme che, se interrompesse la sua routine, sua madre morirebbe sul tavolo operatorio.

Luigi Sottile è Sean, figlio del dottor Archer

Asher si occupa di Marisol Robbles, un'ammalata che soffre di vertigini e avverte un battito cardiaco irregolare. Successivamente, i medici scoprono che il dispositivo contraccettivo della donna si è spostato fino al cuore, rendendo indispensabile un intervento urgente. Parallelamente, il Dr. Marcel affronta un caso complesso con una paziente che scopre di avere un tumore al collo.

A seguire Un penny per i tuoi pensieri, un dollaro per i tuoi sogni: i dottori Archer, Hannah Asher e Charles si trovano ad affrontare un caso insolito. Un padre sostiene di avere poteri telepatici e di ricevere messaggi dal figlio non ancora nato, insistendo affinché il bambino nasca immediatamente. Questo pone il team medico di fronte a una sfida complicata: devono conciliare il loro scetticismo con la possibilità che le affermazioni del padre possano contenere una verità, soprattutto quando emergono complicazioni mediche che sembrano confermare le sue previsioni.

Nel frattempo, altre trame si intrecciano: Ripley si occupa di un paziente collegato alla Ahmad che affronta un caso eticamente complesso riguardante la donazione di organi, la dottoressa sotto pressione e prende una decisione affrettata accelerando il processo di dichiarazione di morte cerebrale di un altro ricoverato per salvare un uomo bisognoso di un trapianto di polmoni. La situazione si complica quand l'uomo dichiarato morto dà chiari segni vitali.

Cast della nona stagione