Chicago Med 9 su Italia 1, trama e cast degli episodi di stasera 21 agosto

Stasera, 21 Agosto 2024 a partire dalle 21:20, Italia 1 manda in onda due episodi, il nono e il decimo della nona stagione di Chicago Med. La serie è il terzo show del franchise Chicago e racconta la vita dei dottori e degli infermieri del pronto soccorso del fittizio Gaffney Chicago Medical Center. Ecco la trama e il cast di quello che vedremo questa sera.

Chicago Med: La storia

La serie televisiva statunitense, parte del franchise Chicago creato da Dick Wolf, già noto per "Law & Order". La serie ha debuttato il 17 novembre 2015 sulla rete NBC ed è è il terzo spin-off del franchise, dopo "Chicago Fire" (2012) e "Chicago P.D." (2014). La serie ha acquisito popolarità grazie alla sua capacità di raccontare storie avvincenti legate al mondo della medicina d'emergenza, intrecciate con le dinamiche personali dei protagonisti. Il successo ha permesso spesso dei crossover tra le varie serie, creando un universo narrativo esteso e interconnesso.

La trama si svolge prevalentemente nel pronto soccorso del Gaffney Chicago Medical Center, dove il personale sanitario deve affrontare quotidianamente casi medici complessi e situazioni di emergenza. Oltre alle sfide professionali, i personaggi principali devono gestire le loro vite private, spesso complicate e intrecciate tra loro. La serie esplora temi come l'etica medica, il conflitto tra la vita privata e professionale, e le relazioni interpersonali.

Oliver Platt nei panni del Dr. Daniel Charles

Trame degli episodi del 21 Agosto

Nella prima puntata dal titolo Le bugie hanno le gambe corte, Crockett è un po' nervoso per come sono andate le cose con Zola e riversa la sua frustrazione su Kai, ma Maggie glielo fa notare e lui rimedia subito all'errore. Ripley deve decidere se patteggiare con Pawel o andare in giudizio. La Goodwin gli garantisce il pieno appoggio dell'ospedale e Charles lo spinge ad accettare la causa perché non vuole darla vinta al cognato.

In ospedale vengono portate due ragazze, rimaste vittime di un brutto incidente, ma appartengono a una setta che rinnega la medicina, così Ripley e Charles dovranno fare molti sforzi per sottoporle ai trattamenti. Tra Ripley e Hannah la relazione va avanti, così come tra Archer e Margo, che hanno iniziato da poco a frequentarsi, ma Archer ha timore di rivelare a Margo di aver abbandonato Sean mentre era dipendente dalle droghe. E' il compleanno della Goodwin e la donna decide finalmente di presentare Dennis alla sua famiglia, ma dovrà fare i conti con la malattia di Bert.

A seguire Desideri realizzati, Maggie accompagna Loren in uno dei suoi voli, ma l'elicottero precipita e lei è costretta ad effettuare un'intubazione d'emergenza. Carson è ancora in attesa di nuovi polmoni quando giunge al Reparto emergenze June, una giovane donna che si è gettata dal balcone ed è in fin di vita, ma Crockett esita a chiedere al marito il consenso alla donazione degli organi dopo quanto accaduto a Zola.

Archer si occupa di Perry, un giovane in preda ad allucinazioni dopo aver assunto delle droghe. Zach teme disordini in ospedale poiché Greg, il marito di una sua paziente, ha portato con sé una pistola in ospedale. Hannah visita Mallory, una giovane donna che sembra presentare i sintomi di un'influenza, ma che non è convinta di tale diagnosi.

Cast della nona stagione