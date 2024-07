Chicago Fire 12, stasera su Italia 1: trama e cast delle puntate del 17 luglio

Stasera, 17 luglio su Italia 1 va in onda per la prima volta in chiaro la nuova stagione di Chicago Fire, la dodicesima. La serie ha dato il via al franchise Chicago creato da Derek Haas e Michael Brandt. A causa dello sciopero degli sceneggiatori della scorsa estate sono previste solo tredici puntate. Ecco la trama e il cast di quelle che vedremo questa sera.

Chicago Fire: sinossi degli episodi del 17 luglio

Episodio 1 - Come se fossi qui: La serie riparte sei mesi dopo l'ultima puntata dell'undicesima stagione. Gallo si trasferisce per aiutare sua zia, mentre Severide ha ottenuto la qualifica di investigatore per gli incendi dolosi. La caserma 51 è costretta a condividere lo spazio con la caserma 17. Un piromane, dopo aver fatto esplodere una caserma, usa gli stessi mezzi per far saltare in aria un furgone delle consegne.

Severide indaga e scopre che il piromane ha preso di mira le caserme dei vigili del fuoco. Nel frattempo, Ritter deve decidere se restare sul Camion Ottantuno o tornare all'Autopompa, mentre Kidd non riesce a dimenticare tutto il tempo che Kelly è stato lontano e teme che la sua passione per le indagini li allontani ancora di più.

Eamonn Walker quest'anno lascerà Chicago Fire

Episodio 2 - Chiamatemi McHolland

Dopo aver sfiorato la morte, Mouch si sente rinato e decide di voler essere chiamato con il suo vero nome, "McHolland". Questo cambiamento rappresenta un nuovo inizio per lui. Ritter è preoccupato per Herrmann, che ha subito un peggioramento dell'udito a seguito dello scoppio di una bomba e cerca di convincerlo a farsi visitare da un medico, ma Herrmann è riluttante. Cruz si sente sottovalutato e non rispettato da Severide, nonostante il suo ottimo lavoro nel sostituirlo. Questo crea tensioni tra i due. Brett non riesce a trovare la giusta location per le sue nozze

Cast della serie