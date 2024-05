Chicago Fire, un attore del cast originale lascerà la serie dopo la Stagione 12

Negli ultimi anni sono stati apportati numerosi cambiamenti al cast di Chicago Fire, ma la fine della dodicesima stagione porterà a quello che potrebbe essere il più grande addio dello show fino ad oggi.

Il drama di successo della NBC perderà uno dei suoi unici membri del cast originale dopo la conclusione della dodicesima stagione: Eamonn Walker lascerà Chicago Fire come series regular.

Secondo quanto riportato da Deadline, la permanenza di Walker nel cast di Chicago Fire si concluderà prima della tredicesima stagione dello show, prevista per l'autunno. L'attore ha partecipato a tutti gli episodi della serie, interpretando il personaggio di Wallace Boden. A quanto pare, la decisione di lasciare la serie è stata presa unicamente da Walker.

Eamonn Walker lascerà il cast "regular" di Chicago Fire al termine della Stagione 12

Fortunatamente per il franchise, questa non sarà l'ultima volta che vedremo Boden in Chicago Fire. Anche se non sarà più series regular, Walker dovrebbe tornare in futuro come personaggio ricorrente. Non si sa ancora quando apparirà e per quanti episodi a stagione i fan potranno aspettarsi di vederlo.

L'ultimo episodio di Walker come series regular sarà "Never Say Goodbye", il finale della Stagione 12 che andrà in onda il 22 maggio. Boden si è preso una breve pausa per affrontare un problema familiare, ma tornerà prima del finale, in cui verranno rivelate le ragioni del suo addio alla serie.

Durante il finale, Boden "prenderà una decisione" che avrà importanti ripercussioni sull'intero dipartimento.